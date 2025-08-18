IR Robotics主催 「2025年９月期 第３四半期決算説明会」(オンライン)登壇のお知らせ

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー／本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央、以下「当社」）の代表取締役執行役員Founder古澤暢央が、IR Robotics主催の「2025年９月期 第３四半期決算説明会」に参加することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

今回の説明会では、2025年９月期第３四半期の決算概要や事業内容、今後の成長戦略についてご説明いたします。この機会を通じて、株主や投資家の皆さまをはじめ、ステークホルダーの方々に広くご参加いただき、当社へのご理解を深めていただければ幸いです。ご多用とは存じますが、ぜひご視聴くださいますようお願い申し上げます。

■セミナー概要

- 主催 ：株式会社IR Robotics- セミナー名 ：2025年９月期 第３四半期決算説明会- 開催日時 ：2025年８月28日(木) 18:30～19:30- 開催形式 ：オンライン(YouTube Live、Zoomより参加いただけます)- 参加費 ：無料- 申し込み ：Zoomでご視聴いただく場合は、「視聴予約する」をクリックして必要事項をご入力いただくと、視聴URLがメールで送信されます。詳細は以下のWebページをご覧ください。https://irtv.jp/irtv_live_new/株式会社faber-company-2025年9月期第3四半期決算説明会(https://irtv.jp/irtv_live_new/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEfaber-company-2025%E5%B9%B49%E6%9C%88%E6%9C%9F%E7%AC%AC3%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E7%AE%97%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A)

■会社概要（当社）

会社名 ：株式会社Faber Company ※「ファベルカンパニー」と読みます。

上場証券取引所 ：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：220A）

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社Faber Company IR担当

E-mail ： ir@fabercompany.co.jp





