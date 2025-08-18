未来に活躍する子どもたちを対象に体験型宇宙イベントを開催！ディスカバリーチャンネル「スペースラボ 2025」全国5都市で開催決定

ディスカバリー・ジャパン合同会社

ディスカバリー・ジャパン合同会社（代表者：西ちえこ、東京都港区、以下、ディスカバリー・ジャパン）は、未来に活躍する子どもたちとその保護者を対象にディスカバリーチャンネル「スペースラボ 2025」を今年9月から2026年1月にかけて全国5都市で開催します。

特設サイト（https://special.discoveryjapan.jp/campaign/spacelab2025）にて、参加応募を受け付けています。

過去の宇宙イベントの様子

ディスカバリーチャンネル「スペースラボ 2025」は、宇宙に関連する豊富な映像コンテンツを持つディスカバリーチャンネルと宇宙のスペシャリストJAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）が共催し、株式会社ヤクルト本社の協賛のもと、全国5都市、合計2,000名の親子が無料で参加できるイベントです。

ディスカバリー・ジャパンではこれまで10年以上にわたり、さまざまな宇宙イベントを開催しています。今年は講義やワークショップを通して、国際宇宙ステーション（ISS）での宇宙実験や地上とのコミュニケーションについて学ぶとともに、過去の宇宙飛行士候補者選抜試験で使用されたホワイトパズルの体験など、宇宙に関する知識を習得する機会を子どもたちに提供します。

ディスカバリー・ジャパンは、ディスカバリーチャンネル「スペースラボ」をはじめとするイベントや、世界最大級のネットワークを持つディスカバリーチャンネルの放送を通して、未来に活躍する子どもたちがワクワクする体験の場や情報を届けます。

＜イベントに関するお問い合わせ先＞

スペースラボ2025事務局（株式会社SpaceBlast内）

Eメール：spacelab2025_dsc@spaceblast.co.jp

