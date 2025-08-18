伊藤潤二の描く戦慄の悪夢、8/20(水)-9/30(火)『伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄- in 愛知』が開催決定。精文館書店 三ノ輪店が恐怖と狂気に染まる！■junjiito

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2025年8月20日(水)～2025年9月30日(火)の期間で精文館書店 三ノ輪店にて開催する【伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄- in 愛知】の情報を公開致します。

なぜか来場者の冷や汗が止まらないと噂の「墓場の画廊」夏の恒例企画、熱帯夜の悪夢のように中野ブロードウェイを襲ったイベント『伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-』が、今度は精文館書店 三ノ輪店に襲来！！

日本ホラー漫画界のトップランナーとして活躍する伊藤潤二先生。その名声は国境を越えて、世界中で謎のシンクロニシティを起こし、広がり続けています。

恐怖と美、そして狂気が入り混じる伊藤潤二ワールド。そこには、私たちの日常では味わえない、特別な感覚が潜んでいます。

会場では、その狂気に満ちた作品世界を再現した会場限定のオリジナルグッズの販売など、ファンの心と財布を引き裂く最凶企画を実施！

伊藤潤二キャラクターたちを愛らしくも憎らしくデザインしたアパレル商品、知らぬ間にあなたの自宅に入り込み生活を脅かす生活雑貨など、狂おしいほど作品愛が込められたアイテムが夥しい量で精文館書店 三ノ輪店を埋め尽くします。

■最恐グッズのご紹介！

もろみ Tシャツ/6,050円(税込)

サイズ：S~XL

ミンチ状になった富江が日本酒と混ざりあう、『富江』シリーズの中でもユニークな短編「もろみ」よりデザイン。

富江の豊潤な香りを纏うように着ていただきたいTシャツだ。

写真 Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

「きれいに撮ってね。」

代表作『富江』シリーズの主人公・富江を、写真に撮ると…？

まるで３Dのようにあなたの目に、脳裏に、富江が焼き付く一枚だ。

富江Tシャツ 2ndカラー/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

狂おしくも愛おしい…富江をシルクプリントで美しく表現した1枚にクールなブルーの新色登場！

Tシャツ 戦慄の音楽室/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

伊藤潤二先生描き下ろし！今回のイベントのために制作された名キャラ勢揃いのオリジナルビジュアルをプリントした、記念すべきTシャツ。

ポップアート Tシャツ2/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

代表作『富江』シリーズの主人公・富江を、遊び心あふれるポップアートで表現したTシャツの第二弾が登場だ。

異形世界 Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

日本を代表するホラー漫画界の巨匠・伊藤潤二の唯一無二の世界をまとめあげた画集「異形世界」のカバーイラストを大胆にTシャツ化！

ギャロン Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

双一の愛猫コロン、改めギャロンがくわえてきたのは地獄に住む昆虫！

その恐怖の姿がサタニックなデスメタル風デザインのTシャツになって登場！

ギャロン ロングスリーブTシャツ/7,480円(税込)

サイズ：S~XXL

ギャロンを大胆にプリントした、ハードコアなロングスリーブTシャツが登場！

両袖にもビッシリ埋め尽くされたいかついギャロンロゴで威嚇せよ！

リバーシブルバケットハット 富江/5,830円(税込)

サイズ：フリー

表と裏で表情を変える、恐怖の『富江』バケットハット。

折りたたみ傘 富江/4,400円(税込)

サイズ：直径99cm、親骨の長さ52cm

雨の日はもちろん、暑い日差し除けとしても便利な『富江』の折り畳み傘をリリース！

ゲリラ豪雨、いえ、血の雨すらも似合う、ファン必携のアイテムです。

扇子 富江/3,300円(税込)

サイズ：210mm×30間

伊藤潤二ワールドを代表する魔性の少女『富江』の、色鮮やかなイラストを扇子で再現。

クールシャンプ― 富江/1,540円(税込)

サイズ：220ml

あなたの髪に富江の妖艶な姿が絡みつく、美しさと恐怖に満ちた、クールな頭皮体験をあなたに。

いつでも頭皮をゾクゾクヒンヤリさせたいサウナー必見のアイテム。

アートプレート 富江/4,400円(税込)

サイズ：φ250mm

一見すると美しく絵付けされた富江の背景に、うごめく赤い肉塊の姿が艶かしく輝くアートプレートが登場！

アート作品として飾るのはもちろん、実際に料理を盛り付ければ、素材のフレッシュさがより際立つ禁断の味わいに？

霊感グラス 全2種/各2,420円(税込)

サイズ：φ63mm×110mm

注ぐ温度でプリントが変化する、冷感ならぬ霊感グラスが登場！

冷たい飲み物を注ぐたびに、富江の怨念や双一の呪いの言葉が浮かび上がる恐怖のグラスであなたは何を飲む？

ブラインドクリアコマステッカー 全15種/各495円(税込)

サイズ：最大W90mm×H82mm

瞼の裏に焼き付いて離れないショッキングな戦慄の名場面の数々を、ビビッドかつ不穏な配色でカラーリング！

伊藤潤二の作品世界が、鮮烈な耐水クリアステッカーで蘇る！

耐水ステッカー3枚セット／1,650円(税込)

サイズ：ギャロン:約W77mm×H100mm

富江:約W82.5mm×H100mm

双一:約W79mm×H100mm

伊藤潤二作品の中から、富江、双一、ギャロンの人気キャラクターたちを、耐水性抜群のステッカーで表現。雨に濡れても、血で塗られても（？）びくともしない耐久性の高いステッカーだが、その恐怖は決して色褪せない！

■死ぬほど欲しい～～っPOP UP限定の購入特典やスペシャル特典情報■

動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LHrSdFKB9jg ]

日常に潜む恐怖や、美しさの裏側にある狂気を肌で感じられるはずのこのPOPUP STORE。

伊藤潤二先生の作品に触れたことのない方にも、ぜひこれを機会に、その独特の世界観を体験してください。

ただし、二度と現実に戻れなくなっても、私たちは責任を取れません…。

【「伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-」 in 愛知】

期間2025年8月20日(水) ～ 9月30日(火)

時間10:00～20:00会場精文館書店 三ノ輪店

所在地〒440-0837 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺16-1

https://www.seibunkan.co.jp/shop/minowa/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct323

(C) ジェイアイ／朝日新聞出版