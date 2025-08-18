MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社が「Global Startup Crossroads-Osaka」のライフサイエンス分野での企画・運営に参画決定

MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社

サイエンスに基づく「Open Well-being Innovation」を推進するMIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：宮川 潤、以下：MIRACLE SI）は、2025年9月に大阪にて開催される世界のスタートアップ関係者が集まるイノベーション・ウィーク「Global Startup Crossroads-Osaka」のライフサイエンス分野での企画・運営に参画します。

具体的には、大阪府2025年度スタートアップ活躍促進事業「Global Startup Crossroads-Osaka」事業（Global Startup Expo / GSEを活用した海外と大阪のスタートアップのビジネスマッチング）に係る企画提案事業を受託したデロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社と協力し業務運営に当たります。

■「Global Startup Crossroads-Osaka」の詳細

「Global Startup Crossroads-Osaka」は、2025年9月17日、18日に万博会場にて開催される世界のスタートアップ関係者を集めた国際カンファレンス「Global Startup EXPO 2025」に合わせて開催されるビジネスマッチングイベントです。中でも「ライフサイエンス」分野では大阪・中之島の未来医療国際拠点Nakanoshima Qross（中之島クロス）において、同会場で行われる関連イベントとも連携して、国内外の事業会社・投資家等と大阪・関西のスタートアップとのマッチングを行います。

▶ライフサイエンス分野 ビジネスマッチング開催概要

日時：令和7年9月16日（火曜日）13:00から19日（金曜日）19:00

場所：未来医療国際拠点Nakanoshima Qross 2階夢ラウンジ

住所：大阪市北区中之島4丁目3番51号

対象者：国内外のライフサイエンス領域のスタートアップ、企業、支援機関、投資家、大学等

主催：大阪府

共催：未来医療推進機構（Nakanoshima Qross）

事務局：デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社

ビジネスマッチングへの登録は以下をご確認ください。

https://client.eventhub.jp/ticket/mEiLQJvs5S

その他

各イベント、商談会への参加方法等については「Global Startup Crossroads-Osaka【総合ポータルサイト】」で随時公開予定です。

Global Startup Crossroads-Osaka【総合ポータルサイト】

https://osaka-startup.com/global-startup-crossroads-osaka/

Global Startup EXPO2025

https://global-startup-expo.go.jp/

■MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社

サイエンスに基づく「Open Well-being Innovation」による新産業創出を目的に2024年3月15日に誕生したSUNDRED株式会社の100％子会社です。NQを拠点にライフサイエンス領域の人材育成事業、インキュベーション事業、PHR（※）事業を行い、ライフサイエンス、ヘルスケア分野のオープンイノベーションを加速させ、社会的価値を創造し持続可能な成長を目指しています。

※PHR…Personal Health Record

企業名：MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社

設立日：2024年3月15日

代表者：代表取締役CEO 宮川 潤

所在地：大阪府大阪市北区中之島4-3-51 Nakanoshima Qross 未来医療R＆Dセンター 三井リンクラボ中之島

事業内容：人材育成事業、インキュベーション事業、PHR事業、リビングラボの企画開発及び運営管理に関する事業 など