映画『冤罪のつくりかた』制作発表会 開催のご案内
映画『冤罪のつくりかた』プロジェクトチーム
⚫プロデューサー
銀座Nanae 唐沢菜々江
経済評論家 上念司
⚫監督・脚本
泊誠也
⚫主演
加藤夏希/小川史記/原田龍二/やべきょうすけ
⚫友情出演
バン仲村/こめお/ニファエル
このたび私どもでは、映画『冤罪のつくりかた』の制作発表会を下記の通り開催する運びとなりました。
本作は実際の「IR汚職事件」をモチーフとし、冤罪を“作る側”の視点から描いた、映画史上でも類を見ない社会派サスペンスです。
「暴走する正義」である東京地検特捜部の冷徹な検事を加藤夏希、正義感溢れる事務官を小川史記が演じ、IR汚職事件の中心人物となった前衆議院議員「あきもと司」をモデルとした政治家を原田龍二が、破天荒なジャーナリストをやべきょうすけが演じます。
つきましては、ご多忙中のこととは存じますが、貴媒体にて本発表会をご取材賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、当日は主演俳優陣も登壇予定となっており、トークセッションを行います。（個別の質問はお控えください）
ご希望の方は、当日お越しいただけますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちまして、ご案内申し上げます。
■ 映画『冤罪のつくりかた』制作発表会 概要
* 日時：2025年8月20日（水）
18:30 開場 ／ 19:00～20:30 発表会（予定）
* 会場：EXスタジオ麹町
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-4
麹町セントラルビル5階
（半蔵門線「半蔵門駅」徒歩1分／有楽町線「麹町駅」徒歩4分）
https://exstudio.pro/access/
* 参加費：無料
* 対象：報道関係者・業界関係者限定
* 登壇者（予定）：加藤夏希/小川史記/原田龍二/やべきょうすけ
唐沢菜々江/上念司/バン仲村/ニファエル
※ご来場には事前登録が必要です。
またタレント事務所により一部取材NGの会社様もございます。
その場合は来場いただけませんのでご了承ください。
▼登録フォーム（期限8月19日19:00まで）
https://forms.gle/ZWiboFbbpKe4N2Lx8
何かご不明点等ございましたら、下記担当までご連絡ください。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
〒103-0027東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一1F
株式会社シネマドライブ内 事実無根映画化製作委員会
取材に関してのお問い合わせ
株式会社シネマドライブ 担当 池田
TEL:090-8859-6200
メール shinemadoraibu01@gmail.com