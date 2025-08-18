映画『冤罪のつくりかた』制作発表会 開催のご案内

株式会社シネマドライブ

映画『冤罪のつくりかた』プロジェクトチーム

⚫プロデューサー

銀座Nanae 唐沢菜々江

経済評論家 上念司

⚫監督・脚本

泊誠也

⚫主演

加藤夏希/小川史記/原田龍二/やべきょうすけ

⚫友情出演

バン仲村/こめお/ニファエル



このたび私どもでは、映画『冤罪のつくりかた』の制作発表会を下記の通り開催する運びとなりました。

本作は実際の「IR汚職事件」をモチーフとし、冤罪を“作る側”の視点から描いた、映画史上でも類を見ない社会派サスペンスです。

「暴走する正義」である東京地検特捜部の冷徹な検事を加藤夏希、正義感溢れる事務官を小川史記が演じ、IR汚職事件の中心人物となった前衆議院議員「あきもと司」をモデルとした政治家を原田龍二が、破天荒なジャーナリストをやべきょうすけが演じます。

つきましては、ご多忙中のこととは存じますが、貴媒体にて本発表会をご取材賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、当日は主演俳優陣も登壇予定となっており、トークセッションを行います。（個別の質問はお控えください）

ご希望の方は、当日お越しいただけますようお願い申し上げます。

まずは略儀ながら書中をもちまして、ご案内申し上げます。

■ 映画『冤罪のつくりかた』制作発表会 概要

* 日時：2025年8月20日（水）

18:30 開場 ／ 19:00～20:30 発表会（予定）

* 会場：EXスタジオ麹町

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-4

麹町セントラルビル5階

（半蔵門線「半蔵門駅」徒歩1分／有楽町線「麹町駅」徒歩4分）

https://exstudio.pro/access/

* 参加費：無料

* 対象：報道関係者・業界関係者限定

* 登壇者（予定）：加藤夏希/小川史記/原田龍二/やべきょうすけ

唐沢菜々江/上念司/バン仲村/ニファエル

※ご来場には事前登録が必要です。

またタレント事務所により一部取材NGの会社様もございます。

その場合は来場いただけませんのでご了承ください。

▼登録フォーム（期限8月19日19:00まで）

https://forms.gle/ZWiboFbbpKe4N2Lx8

何かご不明点等ございましたら、下記担当までご連絡ください。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

〒103-0027東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一1F

株式会社シネマドライブ内 事実無根映画化製作委員会

取材に関してのお問い合わせ

株式会社シネマドライブ 担当 池田

TEL:090-8859-6200

メール shinemadoraibu01@gmail.com