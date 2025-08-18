アインシュタイン 河井ゆずるさん、レインボー 池田直人さんが表紙を飾る「Mimi Beauty magazine Vol. 5」発刊

株式会社Mimi Beauty

株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川 涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、アインシュタイン 河井ゆずるさん、レインボー 池田直人さんが表紙を飾るフリーペーパー「Mimi Beauty magazine Vol. 5」を発刊いたします。また、発刊を記念して河井ゆずるさんをゲストに迎えトークショーを開催します。

- Mimi Beauty magazine Vol. 5について

男性のスキンケアだけでなくメイクにも注目が集まる昨今、Mimi Beautyはmagazine発刊以来、初めて男性を表紙に迎えました。今回のVol. 5は、表紙を飾るアインシュタイン 河井ゆずるさん、レインボー 池田直人さんのカバールックや特別インタビューをはじめ、最新秋メイク、秋に始めるスキンケア特集、“わたしリセット”の時間など、秋に向けて盛りだくさんな内容をお届けします。

【配布場所および期間】

■蔦屋書店

・梅田 蔦屋書店

・TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエア

いずれも8月29日（金）～9月18日（木）（無くなり次第終了）

※TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエアでは、企画棚での展示も予定しています

■よしもと劇場

・ルミネtheよしもと

・渋谷よしもと漫才劇場

いずれも8月29日（金）～9月28日（日）（無くなり次第終了）

■アインシュタイン 各地公演

・神戸公演 神戸新聞松方ホール 9/12（金）

・愛媛公演 松前総合文化センター広域学習ホール 10/4（土）

・沖縄公演 琉球新報ホール 11/15（土）

この他にMimi Beautyが主催、あるいは出展するイベントでも数量限定で配布予定です。

- トークショー概要

・日時：2025年9月20日（土）

・会場：渋谷

・ゲスト：アインシュタイン 河井ゆずるさん

開催時間、場所など詳細は追ってご案内予定です。

Mimi Beautyについて

「Mimi Beauty」は「美容でときめく世界を、一緒に」をコンセプトに掲げ、SNSに特化したメディア運営を行っています。美容情報の発信にとどまらず、美容にまつわる様々な体験をユーザーに提供することで、ユーザーとともに進化し、ともにつくりあげるメディアへと進化してまいります。それにより、すべての人々が“美の変化”を楽しめるきっかけを創出することを目指します。

Mimi BeautyサイトURL：https://mimitv.co.jp/

Mimi Beauty公式X（旧Twitter）アカウント（@MimiBeauty__）：https://x.com/@MimiBeauty__

Mimi Beauty 公式Instagramアカウント（@mimi_beauty.official）：https://www.instagram.com/mimi_beauty.official/

Mimi Beauty公式YouTubeアカウント（@Mimi_Beauty1）：https://www.youtube.com/@Mimi_Beauty1

Mimi Beauty公式TikTokアカウント（@mimibeauty_official1）：https://www.tiktok.com/@mimibeauty_official1

