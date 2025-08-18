ジャマイカ、ウサイン・ボルト氏をグローバル観光大使に起用した新広告キャンペーンを開始

株式会社コネクトワールドワイド・ジャパン(C)The Jamaica Tourist Board 2025年8月6日に始まったジャマイカ観光局の新しい広告キャンペーンで、ジャマイカへの愛を語るウサイン・ボルト氏。

キングストン、ジャマイカ、2025年8月7日 - ジャマイカ観光局（Jamaica Tourist Board(http://visitjamaica.com/), JTB）は、伝説のスプリンター、ウサイン・ボルト氏をジャマイカのグローバル観光大使に任命し、彼を起用した新広告キャンペーンを正式に開始しました。このキャンペーンはジャマイカの独立記念日に合わせ、8月6日に30秒の動画で初公開され、現在はデジタル・プラットフォームで放映されています。

動画では、世界的に知られるスプリンターが、トレローニー教区の丘で過ごした幼少期から世界の頂点にのぼりつめる今日に至るまで、そのすべてが彼の歩みを形作ってきたと語ります。さらに、ジャマイカのエネルギー、たくましさ、リズムについて触れ、観光客に対し、人、文化、風景を通じてこの島を体感してほしいと呼びかけています。

「これが私たちのジャマイカです。」とボルト氏は動画の中で語ります。「砂浜を走ったり、トラックで競い合ったり、山で涼んだり、山を動かすことさえできる。それがジャマイカの精神です。私たちは小さな島国ですが、ここで大きなことを成し遂げます。」

この動画では、ジャマイカを単なる旅行先ではなく、“フィーリング” として表現し、冒険やインスピレーション、つながりを見つけられる場所として位置づけています。

ジャマイカのエドモンド・バートレット観光大臣は次のように述べています。「ウサイン・ボルトは長きにわたり、ジャマイカの誇りと優秀さの象徴であり続けています。このキャンペーンは、彼の個人的な物語と国民としての誇りの両方に光を当て、その“魔法”を世界に届けます。わが国の63回目の独立記念日に、ジャマイカを真に忘れられない存在たらしめるものを世界に披露できることを誇りに思います。」

このキャンペーン戦略の一環として、ボルト氏は引き続き世界の舞台でジャマイカを代表する役割を担います。戦略にはデジタルメディアを通じたブランドストーリーの発信、ソーシャルメディアによる展開、主要な国際イベントへの出演が含まれています。キャンペーンは、観光客とジャマイカの間の感情的なつながりを深めるとともに、文化、音楽、料理、自然の美しさといった島の魅力を改めて訴求することを目的としています。

ジャマイカのドノバン・ホワイト観光局長は次のように述べています。「この新キャンペーンは、ブランド・ジャマイカの本質をとらえています。ジャマイカは大胆さと本物らしさ、そして情熱に満ちています。ウサインの並外れた世界的な魅力とジャマイカへの深い愛情こそが、私たちのメッセージを世界へ届けるのに最適な伝え手であることを示しています。」

この新しい広告動画は www.visitjamaica.com(https://www.visitjamaica.com/) で見ることができ、また今後、主要な国際市場やデジタルチャネルで展開されます。

ジャマイカ観光局について

ジャマイカ観光局（JTB）は1955年に設立され、ジャマイカの首都キングストンに本部を構えるジャマイカの国家観光機関です。JTBのオフィスはモンテゴ・ベイ、マイアミ、トロント、ロンドンにもあり、代表事務所はベルリン、バルセロナ、ローマ、アムステルダム、ムンバイ、東京、パリにもあります。

ジャマイカは、優れた宿泊施設、観光名所、サービスプロバイダーを擁することを世界的に高く評価されています。2025年、トリップアドバイザー(R)はジャマイカを世界のベストハネムーン・デスティネーション13位、ベストグルメ・デスティネーション11位、ベストカルチャー・デスティネーション24位にランクインしました。2024年には、ジャマイカが「世界のリーディング・クルーズ・デスティネーション」と「世界のリーディング・ファミリー・デスティネーション」として、ワールド・トラベル・アワーズで5年連続受賞したほか、JTBは「カリブ海のリーディング観光局」として17年連続で評価されています。

また、ジャマイカはトラヴィー・アワーズで金賞「ベスト・トラベル・エージェント・アカデミー・プログラム」、銀賞「ベスト・グルメ・デスティネーション・カリブ」、そして「カリブのベスト観光局」を受賞しました。さらに、「ベスト・デスティネーション・カリブ」「ベスト・ウエディング・デスティネーション・カリブ」「ベスト・ハネムーン・デスティネーション・カリブ」で銅賞を受賞。加えて、ジャマイカは12年連続で「最良の旅行アドバイザーサポートを提供する国際観光局」としてトラベルエイジ・ウェストWAVEアワードを受賞しています。

ジャマイカの最新の特別イベントや観光名所、宿泊施設に関する詳細は、ジャマイカ観光局のウェブサイトwww.visitjamaica.com(https://www.visitjamaica.com/)を参照するか、ジャマイカ観光局（電話番号1-800-526-2422・日本オフィス 03-4360-5643）までお問合せください。