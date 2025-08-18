アニメ絵本『忍ばない！クリプトニンジャ咲耶』の重版で自社トークン買い実行！

株式会社ハゴロモ

株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橘 壮太郎）は、さる6月30日に発売を開始したアニメ絵本「忍ばない！クリプトニンジャ咲耶」の重版に伴い、「FiNANCiE ハゴロモ書籍出版部」にて初めての自社トークン買いを実施致しました。

「FiNANCiE ハゴロモ書籍出版部」自社トークン買いの経緯

2025年7月28日にファンディングを開始し、同8月1日にマーケットがオープンしたハゴロモ書籍出版部のハゴロモトークン。

かねてより、実業の出版事業とトークンとを絡めた展開を目指しており、重版などのイベントが発生した際には自社トークン買いを行う方針である旨も公表していました。

そしてこのたび、アニメ絵本「忍ばない！クリプトニンジャ咲耶」の重版に伴い、方針通り自社トークン買いを実施しました。

アニメ絵本『忍ばない！クリプトニンジャ咲耶』とは？

7月7日からスタートしたテレビアニメ「忍ばない！クリプトニンジャ咲耶 参ノ巻」の放映開始に合わせて発売されたアニメ絵本です。

ファン・コミュニティを中心に熱い支持を得て、アニメに新規視聴者を呼び込もうと、こども施設、小児科などに寄付するムーブが起こり、販売部数を伸ばしています。

これもハゴロモ書籍出版部の掲げる「ファンの力でベストセラーを！アカデミック推し活プロジェクト

」のビジョンを体現した実例となりました。

アニメ絵本「忍ばない！クリプトニンジャ咲耶」 ご購入はこちらから

Amazon

https://www.amazon.co.jp/忍ばない-クリプトニンジャ咲耶-イケハヤ/dp/480120788X/(https://www.amazon.co.jp/%E5%BF%8D%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%81%84-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E5%92%B2%E8%80%B6-%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%8F%E3%83%A4/dp/480120788X/)

FiNANCiEとは？

Web3時代におけるトークンプラットフォーム

FiNANCiEは、トークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援するトークンプラットフォームです。

https://youtu.be/uIM33-70u2Q

株式会社ハゴロモについて

社名：株式会社ハゴロモ

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売 ・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・書籍出版

設立：1967年（昭和42年）7月31日

■株式会社ハゴロモ

コーポレーションサイト《https://www.hagoromo.com/》

代表電話番号：03-6672-5615

■ハゴロモ＠オンライン X（旧Twitter）

@hagoromo_pr《https://x.com/hagoromo_pr》

■ハゴロモ書籍出版部 X（旧Twitter）

@hagoromoshoseki《https://x.com/hagoromoshoseki》

■ハゴロモ＠カレンダー部 X（旧Twitter）

＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》

日々最新情報をお届け中！