ハウスコム社員の長谷川 徳海さん、国内最高峰の舞台で手に汗握る激戦を制す！「ビーチバレージャパンJVA第39回全日本ビーチバレーボール選手権大会 男子」２連覇

ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：田村 穂、以下ハウスコム〕は、2025年8月11日(月)から13日(水)にかけて神奈川県藤沢市の鵠沼海岸で開催された「ビーチバレージャパンJVA第39回全日本ビーチバレーボール選手権大会 男子」にて、同社の社員である長谷川 徳海さんが見事優勝し、ビーチバレーボール男子の日本一を決める同大会で２連覇を達成したことをお知らせします。

(表彰式の様子：右から3番目が長谷川 徳海さん、4番目がペアを組む黒川 寛輝ディランさん)

本大会は、都道府県代表枠47チーム、推薦枠8チーム、開催地枠1チームの計56チームが今年の日本一の座を懸けて戦う、公益財団法人日本バレーボール協会／一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟／藤沢市が主催する国内最高峰のビーチバレーボール大会です。

黒川/長谷川組は、大会初日、2日目の試合を勝利で飾り、8月13日(水)、準決勝に進出しました。フルセットにもつれ込む接戦でしたが、セットカウント2-1で石島/立谷組に勝利し、決勝戦に進みました。

決勝戦で、黒川/長谷川組は、1セット目を先取しましたが、2セット目は水町/黒澤組が見事巻き返し、フルセットで勝負を決める展開となりました。3セット目は、互いに一歩も譲らず、優劣が何度も入れ替わる激戦となりましたが、最後は長谷川さんのブロックが決まり、セットカウント2-1(21-18、20-22、17-15)で黒川/長谷川組が見事勝利を掴みました。

長谷川さんは、これで本大会２連覇を達成しました。また、先月横浜で行われた「第5戦 グランドスラム横浜赤レンガ倉庫大会」の優勝に引き続き、２大会連続での優勝となりました。

(都道府県代表枠47チーム、推薦枠8チーム、開催地枠1チームの計56チームが参加)

■長谷川 徳海さんのコメント

「ビーチバレーボール男子の日本一を決める本大会を昨年に続き優勝することができ、とても嬉しく思います。様々なビーチバレーボール大会の中でも歴史のある本大会で、全国から参加した56チームの中で優勝できたことは自分の中でも格別です。通算で5度目の本大会優勝になりましたが、会社での業務と競技活動の両立ができたからこそ達成できた結果だと感じており、今の環境が私を成長させてくれていることに心から感謝しています。

今回決勝戦を勝ち切れたのは、日々コーチから言われていることを試合中に意識することができたからだと思っています。結果を気にせず、目の前のやれることに集中して挑戦する、というアドバイスを実践できたからだと思います。日頃の練習の積み重ねやペアを組む選手との信頼関係も力となり、最後まで集中して戦い抜くことができました。

まだ今シーズンの試合は続きます。次の大会への準備はもう始まっています。日々の積み重ねを大切にしながら、今後も挑戦を続けていきます。」

■ハウスコム株式会社概要

全国で直営店とフランチャイズ加盟店、合わせて240以上の店舗を展開し、賃貸仲介サービスを提供するハウスコムは、ITやAIの力で従業員体験と顧客体験の最適な連携を追求し、お客様一人ひとりを「幸せあふれる、未来の暮らしへ」と導くための住まい探しを提供してまいります。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 田村 穂

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/

■問い合わせ先

ハウスコム株式会社 経営企画部 広報グループ

TEL：03-6387-8456 FAX：03-6717-6901

メール：pr＠housecom.jp