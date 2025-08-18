【8/18より】「フェムテック助成金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

東京都の大人気助成金「女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業」の公募が開始します！

申請期間：令和7年9月5日（金曜日）から9月30日（火曜日）まで

フェムテックとは、月経、出産、妊娠、産後、更年期など、女性のライフステージで起こる課題を、テクノロジーによってサポート・解決する製品やサービスです。

女性の健康課題を解決するための技術に関する新製品等の開発・改良及び普及を行うために必要な経費の一部を最大2000万円まで助成します。

ナビットでは、申請に関する無料相談・サポートを受付中！

「補助金に挑戦してみたいけど、やり方がわからない…」

「申請書ってどんな風に書くの？」

そんな不安や疑問も、私たちがしっかりサポートします。

・採択実績多数の専門チームが対応

・申請書作成から提出まで徹底サポート

・ご相談だけでもOK！

先着順ではありませんが、準備は早ければ早いほど有利です。

まずはお気軽にお問い合わせ・お申し込みください。

☆相談・申請サポートはこちらから↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆本助成金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=69723

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com