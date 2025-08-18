【8/24(日)まで締切延長！】未経験からコンサル業界へ！国内トップコンサル企業が集結する即戦力講座「CONSULTING ACADEMY」第3期生募集中

株式会社コミュニティーメッシュ申込期限を8/24(日)まで延長！

株式会社コミュニティーメッシュ( 本社：東京都港区、代表取締役：内田士郎(元SAP ジャパン代表取締役会長) )は、コンサルティング会社が横断して、個々に合ったリスキリング機会を提供し、即戦力人材を発掘、輩出する業界初（※1）の取り組み「CONSULTING ACADEMY」の第3期生を募集しています。

▼エントリーは8月24日(日)まで！▼

https://consulting-academy.jp/

※定員に達し次第、応募を締め切りますので、お早めにご応募ください。

「CONSULTING ACADEMY」概要

CONSULTING ACADEMYは、これからのコンサルティング業界で活躍できる、潜在的な能力を持っている人材に向けて、コンサルティング業界をより分かりやすく扉を開き、自らに適したリスキリングの機会を提供することで、即戦力人材としてコンサルティング業界に転身し、日本のデジタル化、グローバル化の遅れを取り戻す人材を生み出すことを目標にします。

■基礎講座

コンサルティング業界及びコンサルタント業務に関する基礎学習

コンサルタントに必要なスキル・素質のインプット

■1DAYインターンシップ

国内トップクラスコンサルティング企業が主催する実践プログラム

<第3期 実施企業>

アビームコンサルティング株式会社

アクセンチュア株式会社

キャップジェミニ株式会社

PwCコンサルティング合同会社

他

■キャリアメンタリング

経験豊富なメンター陣によるメンタリングサポートでキャリア形成を伴走

■エージェントサポート

業界に精通したエージェントが各ファームへのリクルーティングをサポート

■ネットワーキング

同じ志を持った異業界・異業種の仲間たちとのコミュニティ

国内トップクラス企業が集結！講義スケジュール

■第1回

9/6(土)13:00 CONSULTING ACADEMY 主催講義

■第2回

9/13(土)13:00 KPMGコンサルティング株式会社 主催講義

■第3回

9/26(金)18:00 PwCコンサルティング合同会社 主催講義

■第4回

10/4(土) アビームコンサルティング株式会社 主催講義

■第5回

10/18(土)13:00 CONSULTING ACADEMY 主催講義

■第6回

10/25(土)10:00 キャップジェミニ株式会社 主催講義

■第7回

11/8(土) アクセンチュア株式会社 主催講義

■第8回

11/15(土)13:00 InterMedia合同会社 主催講義

※下記日程・内容に関しては、今後変更になる可能性があります。予めご了承ください。

※本カリキュラムは、基本的に会場でのリアル開催のみを予定しており、オンラインや映像配信での受講は予定しておりません。

※講師や会場の詳細に関しては以下URLをご確認ください。

https://consulting-academy.jp/

【CONSULTING ACADEMY 開校の背景】

「CONSULTING ACADEMY」は、昨年4月に開校し、今回で第3期目を迎えます。

バブル崩壊後から日本経済の成長は停滞が続き、“失われた30年”と言われている現在。日本の産業をこれからの10年で再び世界へ誇れる産業へと前進させるために、日本国内の企業が苦手とするDX領域へ価値を提供し続けているコンサルティング業界に向けた高度な人材の育成が必要と考えています。

一方で、コンサルティング業界で活躍できる可能性を持っているにも関わらず、その能力に気がつけていない、潜在的な能力を持っている人材に向けて、さらなる活躍の場・機会を提供するために、閉ざされているコンサルティング業界をよりオープンに、見える化する必要を感じていました。そういった想いを持つ中で、業界及び業務内容をより分かりやすく知ってもらい、自らに適したリスキリングの機会・活躍の機会を提供する場として「CONSULTING ACADEMY」を構想いたしました。

「CONSULTING ACADEMY」では、実際にコンサルタントに求められる知識・スキル・マインドを習得し、即戦力人材としてコンサルティング業界に転身し、日本のデジタル化、グローバル化の遅れを取り戻す人材を生み出すことにより、日本企業の躍進を支えていきます。

「CONSULTING ACADEMY」アカデミー長

内田士郎プロフィール