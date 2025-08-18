株式会社GEAR、プライバシーマーク（Pマーク）を取得── 安全・安心の情報管理体制で顧客の信頼をさらに強化 ──

株式会社ＧＥＡＲ-取得の背景と意義-

近年のデジタル化の進展に伴い、Webサービス運営における個人情報保護の重要性はますます高まっています。

当社では複数のWebサービスを展開し、利用者の皆様の個人情報を取り扱っています。今回の認定取得により、株式会社GEARは情報を扱う企業として信頼性と管理体制の適正性が第三者により認められ、安心してご利用いただける環境を整備し業務を行ってまいります。

■プライバシーマーク認証概要

登録番号：10825403

事業者名称：株式会社GEAR

有効期間：2025年8月18日～2027年8月17日

審査機関：一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

■主な運営サービス

エンタメ総合メディア「U-WATCH（ユーウォッチ）」

https://u-watch.jp/

ほけんのプロ【ホケプロ】

https://pro-hoken.jp/

アクセス中古ドメイン

https://communityserver.org/

-サービスの親和性-

株式会社GEARはこれまで、Web制作、SEO対策、Webマーケティング、サイトM&A、メディア運営など、顧客に寄り添う幅広いサービスを提供してきました。

今回のPマーク取得は、お客様に対する情報管理の安全性や信頼性を体系的に保証するものであり、今後のサービス品質向上に大きく寄与するものと考えています。

-今後の展望と取り組み-

・内部規程およびシステムの継続的な見直し・強化

・全社員への定期的な情報保護研修の実施

・プライバシーマーク取得の積極的な告知（ウェブサイト、SNS、メール等を通じた周知）

■株式会社GEAR

弊社は、メディア運営事業、中古ドメイン事業などを行っている会社でございます。

今後も弊社のメディア戦略のもと、引き続き様々なジャンルのwebメディアを展開してまいります。

商号：株式会社GEAR

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第一平和ビル6階

代表者：代表取締役 有薗 隼人

設立：2011年8月2日

URL：https://gear-hd.co.jp/

資本金：1000万円

事業：インターネットメディア事業 SEO事業



【当リリース・運営事業に関するお問い合わせ先】

株式会社GEAR

Email:media@gear-hd.co.jp