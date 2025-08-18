小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」より、ハイラインコレクション「MAiSON HER LIP TO」がローンチ。

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が展開するレディースアパレルブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」は、新たなコレクションライン「MAiSON HER LIP TO（メゾン ハーリップトゥ）」を2025年8月31日（日）より公式オンラインストアにて発売開始いたします。

本コレクションは、ブランド初となる“ハイライン”として、より洗練された世界観を纏う大人の女性に向けて誕生しました。

■ 「MAiSON HER LIP TO」 BRAND CONCEPT

- WEARING ELEGANCE WITH A TOUCH OF GRACE -

Her lip toのフィロソフィーを受け継ぎながら、素材、シルエット、テーラリング──すべてに妥協のない美しさを追求して生まれたハイライン。

成熟したライフスタイルや、自己肯定感を上げる女性らしい華やかさと、凛とした色褪せないタイムレスなデザイン。

人生の大切な日や記憶に残る日、プレイフルとエレガンスを共存させたコレクション。

■ COLLECTION

初のコレクションとなる＜Vol.1＞では、イタリア・プラトー産のツイード素材を使用したジャケットや、貴重な三重織の日本素材を使用したドレス、Her lip toを象徴するフローラルドレスなど9型を展開。

素材の品格と優美なシルエットで特別な日にもふさわしい一着が揃います。

Vol.1 Pearl Button Dress \39,000Vol.1 Check Tweed Peplum Top \29,000Vol.1 Check Tweed Peplum Shorts \27,000Vol.1 Floral Jacquard Dress \39,000Vol.1 Tweed Jumpsuit \45,000Vol.1 Tweed Jacket \57,000Vol.1 Rose Tulle Skirt \26,000Vol.1 Tweed Belted Dress \48,000

詳細はこちら(https://herlipto.jp/blogs/her-edits/maison-her-lip-to-vo-1)

■ MAiSON HER LIP TO 取扱店舗

2025年8月28日（木）～ House of Hermeにて発売

2025年8月30日（土）～ ジェイアール名古屋タカシマヤ店にて一部商品を発売

2025年8月31日（日）～ Her lip to 公式オンラインストアにて発売

■Her lip to（ハーリップトゥ）とは

「今着たい服」

日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。

生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。

"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation 創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストア「House of Herme」を表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。



■ブランド一覧

Her lip to

Her lip to BEAUTY

ROSIER by Her lip to

House of Herme

■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation

コーポレートサイト：https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

