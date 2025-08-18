商談獲得率が劇的に変わる1か月──ウェビナー×インサイドセールス連携の勝ちパターンを全6回で徹底解説。現場の成果を引き上げるプロンプトやフレームワークを参加者限定で提供。

商談獲得のノウハウを多様な視点から惜しみなく解説

株式会社Bizibl Technologies（よみ：ビジブルテクノロジーズ、本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷燿平、以下当社）は、2025年9月の1か月間、インサイドセールス（以下、IS）とウェビナーの連携によって商談獲得数・獲得率を向上させるための実践ウェビナーシリーズ「ウェビナー × インサイドセールス強化月間」(https://bizibl.tv/webinar/conference-2)を全6回にわたり開催します。

近年、ウェビナーは「見込み客の関心が高まったタイミングでアプローチできる」商談創出チャネルとして注目を集めています。しかし、下記のような課題を抱える企業は少なくありません。

- 商談獲得率の高いチャネルが見つからない- ウェビナーを商談化チャネルとして活用したいが経験が浅い- ウェビナーを実施しても商談獲得率が伸びない

本シリーズでは、インサイドセールスのBPO企業、AI電話サービスベンダー、大手企業の商談獲得支援パートナー、ウェビナーデータ活用の先進企業、インサイドセールス組織をグロースさせた凄腕マーケター、そして実際に「個別相談」と「商談獲得」の2段階設計で成果を出している企業など、多彩な登壇者が登場。各社の成功・失敗のリアルな知見を惜しみなく共有します。

全6回の開催概要

9月一カ月間、6本のウェビナーを毎週開催！見所紹介ウェビナーは8/27に開催します個別相談会を活用した商談獲得成功事例展示会のセカンドゴールをウェビナー申し込みにインサイドセールスのスキル向上、体制構築アプローチの個別化と差別化戦略決裁者を動かすための1to1メッセージのつくり方参加者への最速対応と失注案件の資産化

9月03日（水）：「商談数をもっと増やす！ウェビナー×ISの連携、会話、データ活用術」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sepLKVlX0jcQ)

9月11日（木）：「マーケティングとISが“同じ地図”を見るとき──相談会活用による商談化率向上」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se8WAWexBQZk)

9月16日（火）：「インサイドセールスと連携したウェビナー申し込み者増の秘策とは？」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se251ESUT792)

9月18日（木）：「ウェビナー後、商談化の分岐点──個別化設計と差別化戦略」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seM4kJ4DZBqd)

9月25日（木）：「テンプレでは動かない。決裁者が動く1to1メッセージ設計術」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seV1q9RWLdTc)

9月30日（火）：「ウェビナー×IS “最速対応”と“失注資産化”で成果をつくるウェビナー活用法」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sekc0zx5ACji)

参加者限定特典

イベント参加者には、インサイドセールス担当者の「問いかけスキル」を平準化し商談化率を高める「問いかけパターン」生成プロンプトや、ウェビナーからの商談獲得率を高める運用設計フレームワークを無料で進呈。現場に即導入できる実用ツールとしてご活用いただけます。

さらに、10月9日（木）には本イベント参加者の方々との情報交換や、登壇企業講師に質問などができる「ラウンドテーブル」形式のリアルイベントも開催予定です。

こちらについては各回のウェビナーで詳細情報を公開していきますので、続報を楽しみにお待ちください！（会場は東京都千代田区神田 WeWork KANDA SQUAREです）

ウェビナーマーケティングSaaS「Bizibl（ビジブル）」について

当社が提供する「Bizibl」は、ウェビナー業務の一元化と自動化で工数を削減し、アーカイブとデータ活用で成果を最大化できる、ウェビナーマーケティングSaaSです。 マーケティング利用に特化した独自開発ツールの提供だけでなく、企業の課題に応じた「ウェビナー企画運用支援メニュー」で伴走支援し、収益につながるウェビナーマーケティングを実現いたします。

「Bizibl」 https://bizibl.tv/

「ウェビナー×インサイドセールス 商談獲得強化月間」 https://bizibl.tv/webinar/conference-2