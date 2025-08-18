【ウェスティンルスツリゾート】北海道マラソン2025のパートナー企業としてランナーを応援

マリオット・インターナショナル

ウェスティンルスツリゾート（北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人津田秀紀）は、 北海道

マラソン2025のパートナー企業として、北海道マラソン2025を応援いたします。

2025年8月29日（金）、30日（土）に開催される北海道マラソンEXPO2025の会場である大通公園にて、オリジナルアイスブレンドティーやサステナブルなアイスコーヒーなどの販売や、ホテルのお得な情報、宿泊券やオリジナルグッズが当たる抽選会を実施予定です。

また8月31日（日）大会当日にはFINISHブースにて、参加者の方に道産素材を使用したフレーバードリンクを無料提供いたします。

【北海道マラソン2025 概要】

・北海道マラソンEXPO2025:

2025年8月29日（金）、30日（土）大通公園7丁目、8丁目

・北海道マラソン2025:

2025年8月31日（日）

第1ウェーブ8:30、第2ウェーブ8:45 大通西4丁目（札幌駅前通）をスタート

【公式サイトURL】

【公式】北海道マラソン2025(https://hokkaido-marathon.com/)

■ウェスティンルスツリゾート企業ブース概要

ウェスティンブランドのコンセプト「ウェルビーイング」に基づき、ウェスティンルスツリゾートでは「runWestin」のプログラムでランナーに楽しんでいただける環境をご用意しています。

8月29日（金）、30日（土）のEXPOブースでは、ウェスティンルスツリゾートのご紹介をはじめ、冷たいドリンクとかき氷を販売いたします。 「ART OF TEA」とコラボしたオリジナルアイスティーは、

上質なホワイトティーをベースに、北海道特産であるハスカップの甘酸っぱい香りと目にも鮮やかな

花びらを閉じ込めた爽やかな味わい。アイスコーヒーは環境や人に配慮したコーヒー豆を厳選して使用しています。

他にもウェスティンルスツリゾートTシャツの販売・お得な割引券の配布や、SNSフォロワーに

なっていただいた方には無料で抽選会にご参加いただけます。宿泊券や温泉無料券、オリジナルグッズが当たります。

ランナーの方はもちろん、応援でご来場の皆様にもお楽しみいただける企画をご用意しています。

ぜひ、お立ち寄りください。

●日時

・EXPO会場

2025年8月29日（金）13:00~20:00、30日（土）10:00~20:00

・大会当日

2025年8月31日（日）11:00~16:00

■ウェスティンルスツリゾートについて

北海道で初めてのウェスティンホテルとして2015年に開業。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの

「Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場に直結しており、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を受賞。

ウェスティンルスツリゾートHP(https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/)

■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約90 分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。3つの山に37コース、総滑走距離42km（1,378エーカー）、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14m（45フィート）と、良質なパウダースノーが降り積もります。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖、羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。宿泊施設は「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」「ウェスティンルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウスやコテージがある。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。World Ski Awardsにおいては2017・2018・2019・2021・2024年に「Japan's Best Ski Resort」部門で最優秀賞を受賞。

ルスツリゾートHP(https://rusutsu.com/)

■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、

Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力

しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るHeavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram （@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルの

グローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオットボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。