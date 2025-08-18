「データ利用権取引市場」実証実験参加者説明会のお知らせ

一般社団法人データ社会推進協議会

　DSAは、データを安心して取引・共有できる社会の実現に向けて活動をしています。
今年度、利活用促進委員会・データ利用権取引市場活性化WGにて「データ利用権取引市場」実証実験を開催するにあたり、参加者募集説明会を開催します。　


　データ利用権取引市場活性化WGでは、無体物であるデータが財産保護の対象となるよう「データを利用する権利」を権利証書化し取引の対象とする『データ利用権取引市場システム』を提案し、かねてより実証実験を行なっています。




データ利用権取引市場の取引プロセス

■実証事業の取り組み

＜2021-2023年度＞


データの価値を可視化する「目論見書」の作成や、市場への上場審査を実証株式市場のようなブックビルディング方式を導入し、データの公正な価格決定を実現


＜2025年度（今回の実証）＞


データ利用権取引市場プロセス全体を利用して取引実証


■実証参加説明会の概要

【日程】


1回目：2025年8月25日（月）13:00～15:00


2回目：2025年9月8日（月）13:00～15:00



【開催方法】
　会場参加＆オンライン（Zoom）の両対応！


1回目会場：CROSSCOOP 新宿南口セミナールーム


2回目会場：CROSSCOOP 新橋/内幸町セミナールーム



【オンライン参加】
　Zoomリンク：Click here to join(https://us02web.zoom.us/j/5413670590?pwd=ajtnn1CcwLG2GZbPkL8tLFSLDy9Qms.1&omn=84553523318)
　ミーティングID：541 367 0590
　パスコード：859420



※事前申し込み不要！


※お気軽に会場またはZoomにてご参加ください。



本件に関するご質問や詳細のお問い合わせは下記の実証運営担当のメールアドレス宛にご連絡ください。


利活用促進委員会・データ利用権取引市場活用WG 実証運営担当


メール：dev-2025@every-sense.com