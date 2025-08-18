大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」が全国クラブチームサッカー選手権 関西予選を7-0で勝利

株式会社RAXUS Osaka City SC

大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」を運営する、株式会社RAXUS Osaka City SC（本社：大阪市北区／代表取締役：山地泰平）は、2025年8月17日（日）に、全国クラブチームサッカー選手権 関西予選で海南FCと対戦し7-0で勝利致しました。

試合結果

開催日時：2025年8月17日（日）14:30 KICK OFF

対戦相手：海南FC

会場 ： アスパ五色

試合時間：80分（前半40分・後半40分）

試合結果：OSAKACITYSC 7-0 海南FC

得点者 ：母倉 叶和、青柳 成鴻×2、正木 浩輔、野勢 日向太、田村 健、櫛田 泰洋

母倉叶和選手インタビュー

本日も沢山の応援を頂きありがとうございました！

チーム加入後初の公式戦で得点を決められたこと、率直に嬉しく感じています。

スタメンで出場して得点するという強い気持ちを持って試合に臨んだ結果、チームに勢いをもたらす一点目を決めることができました。

次戦はさらに得点を重ねることができるよう、しっかり準備していきたいと思います。

伊藤監督インタビュー

本日も沢山の応援を頂きありがとうございました！

まずは7-0で圧勝することができてよかったです。

淡路島での試合開催にも関わらず、応援に駆けつけてくださった皆様に試合を支配する姿、勝利をお届けできたことを率直に嬉しく感じております。

次戦を勝利すれば全国大会に出場となります。

次戦も応援してくださる皆様に勝利をお届けできるよう、チーム一丸となって戦います。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

全国クラブチームサッカー選手権 関西予選を終えて

全国クラブチームサッカー選手権 関西予選も皆様のたくさんの応援、誠にありがとうございました。

淡路島での開催でしたが応援に駆けつけてくださった皆様、中継で応援くださった皆様のおかげで勝利することができました。

次戦はFC猛獣王です。

勝って全国に進みたいと思います！

引き続き、皆様のご声援をよろしくお願いいたします。

OsakaCitySC 会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/