俳優・松重豊さん、まさかの「一人三役」に挑戦！？moomoo証券の新ブランド広告が完成！

moomoo証券株式会社

世界2,600万人(※1)が認めた次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）はこの度、ブランドアンバサダーを務める俳優の松重豊さんを起用した新たなブランドキャンペーン用の広告を発表しました。

動画広告では、松重豊さんが一人三役を見事に演じ分け、投資というテーマに軽やかで知的なリズムを加えます。moomoo証券のアプリを自在に操るスマートな松重さんと、それに翻弄されつつも悔しさを隠せない、もう一人の松重さん。この二人によるテンポ感あふれる掛け合いを通じて、為替手数料・取引手数料の低さ、そしてAI機能を搭載したmoomooアプリの優位性を、堅苦しさ無く明確に伝えて参ります。そして彼らのやり取りを傍らで見つめるのは愛犬を散歩中の第三の松重さん。終盤で始まる「ムームー」連呼のパンクロック調の軽快な音楽が、見る者の記憶にブランド名を刻みつけます。ユーモアと知性を絶妙に織り交ぜながら、投資アプリの本質的な違いを鮮やかに描き出す構成は、正にmoomoo証券が掲げる「投資の在り方を覆す」という考えを象徴しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o5J1uyqfacc ]

為替手数料完全無料化を実現

昨今、多くの証券会社では、「リアルタイム外国為替取引（日本円⇄米ドル）」の手数料を無料にする動きが広がってきましたが、その一方で「円貨決済（日本円 → 米ドル）」には為替手数料（為替スプレッド）がかかるという状況がその多くで続いておりました。そこで弊社は、本当にユーザー様に必要なのは手軽で便利な「円貨決済」も手数料無料にすることと考え、今回の為替手数料完全無料化に踏み切りました。詳細は、こちらからご確認下さい：為替手数料完全無料化 - moomoo証券(https://www.moomoo.com/jp/campaigns/kawase-tesuryo-hikaku-zero)



キャンペーンも開催中！

今すぐ入金してガチャ券をもらおう！。キャンペーン詳細はこちらからご確認下さい：「最大100,000円相当の人気株が必ずもらえる - moomoo証券(https://www.moomoo.com/jp/campaigns/welcome?global_content=%7B%22promote_id%22:13328%7D)



moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,600万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※２)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※３)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。URL：https://moomoo.com/jp(https://www.moomoo.com/jp)

moomooアプリのダウンロードはこちらから：ダウンロード(https://www.moomoo.com/jp/download?global_content=%7B%22promote_content%22%3A%2285%22%2C%22promote_id%22%3A15483%2C%22promote_type%22%3A38%2C%22sub_promote_id%22%3A3%7D)

※１ 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q1の決算公告。

※２ サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※３ Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2024年12月17日



【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】 取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証致しません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願い致します。