【セミナー】見落としをゼロに！対談から学ぶ消費税の実務ポイント

第一法規株式会社詳細・お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20250918_entry/index.html?utm_source=prtimes

税理士会へ「その他の研修」として受講時間の一括申請予定

※申請予定の税理士会については、特設サイトにて最新情報をご確認ください。

▼セミナー概要▼

消費税の取扱いは年々複雑化し、実務上の判断を一歩誤るだけで、税賠まで発展する恐れもあります。

さらに、その影響は顧問先との信頼関係や、自身の業務評価に直結するケースも少なくありません。

特に「つもりで処理していた」「前回と同じ対応をしただけ」という“慣れ”や“思い込み”が大きなトラブルの引き金となることもあり、注意が必要です。

本セミナーでは、『消費税の “つまづきやすい” ポイントを対談でピックアップし、その注意点や解決策を理解していただく』ことをテーマに講演いただきます。

実務で直面するケーススタディを通じ、具体的にポイントを整理します。

現場での判断力を高め、顧問先への対応力を強化したい税理士必見の内容です。

ぜひご参加ください！

【こんな方におすすめです！】

・消費税の実務に直結した知識を整理し、対応力を高めたい方

・消費税実務に不安を感じており、顧問先の相談に自信をもって対応したい方

▼セミナー詳細▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/798_1_33583944380dc8be97639ea0067b97f8.jpg?v=202508191256 ]お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20250918_entry/index.html?utm_source=prtimes

開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）

※「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。