【2025年９月発売予定】（沖縄限定）「OKINAWAめじるしチャーム」発売予告のご案内

ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手掛けるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、沖縄県内限定商品「OKINAWAめじるしチャーム」の発売を予告いたします

商品特徴

画像はイメージです。イリオモテヤマネコウミガメ

シーサージンベエマンタ

沖縄の人気モチーフをゆるくデフォルメした「OKINAWAめじるしチャーム」が、オーロラアクリルのカプセルトイとして新登場！

ジンベエザメ、ウミガメ、チンアナゴ、シーサー、マンタの全5種をラインナップ。光の角度で色が変化するオーロラ素材が、海の生き物たちの涼しげな魅力を引き立てます。

ボールチェーン付きの仕様で、ペットボトルやバッグ、ポーチなどに“めじるし”として簡単に取り付け可能。

見た目のかわいらしさだけでなく、実用性も兼ね備えた沖縄限定のトラベルグッズです。

お子さまから大人まで楽しめるデザインで、旅の記念やお土産、ちょっとしたギフトにもぴったりです。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/780_1_c6ca03cbe70730bb97700f15bd5c1fb8.jpg?v=202508191256 ]

※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。

イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

カプセルトイ事業部「黄組」とは？

600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、

2022年度に新たに立ち上げられました。

様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。

会社概要

会社名：イエロー株式会社

本社所在地：〒150-6207

東京都渋谷区桜丘町1-4渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者：代表取締役 阪崎英一郎

※本記事は執筆時点での新商品の発売予告になります。

掲載の商品については今後やむを得ず仕様変更または、発売を延期・中止とさせていただく可能性がございます。

商品の最新情報については弊社サイト及びSNSをご確認ください。