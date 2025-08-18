営業も集客も、外壁塗装に特化した“自社専用AIエージェント”が自動対応。紹介料4,500円のローカルSEOプランが強化され、「選ばれる仕組み」を今だけお得に導入可能！

クラサポ株式会社

新たに導入されたAIエージェント（AIチャットボット）は、各塗装業者ごとの情報や条件に合わせてカスタマイズされており、施工内容や料金の目安、社長のこだわりまでを学習。24時間365日、お客様対応を自動化します。見積もり案内やシミュレーション、LINEへの誘導まで一貫して行い、まさに“社長の代わりに営業する仕組み”を実現します。

この機能は、「指名問い合わせで1社独占」「紹介料1件4,500円」「成約手数料0円」が特長の《プレミアム集客プラン》に追加で搭載。今だけ、塗装業者に特化したAIエージェントが無料でご利用いただけます。

【プレミアム集客プランとは？】

一般的な一括紹介サイトのように、複数業者へ同時に見積依頼を流す仕組みではありません。

本プランでは御社を指名したお客様からの1社限定お問い合わせとして直接つながるため、他社との価格競争や条件比較に時間を割く必要がありません。

さらに、ローカルSEOの仕組みを活用し、検索結果や地域特化のWebページで「おすすめの地元業者」として御社を紹介。地元での信頼性と認知度を高めながら、指名問い合わせにつなげます。

加えて、新たに追加されたAIエージェント機能が、初回の営業対応から見積書作成まで自動で代行。WebやSNSの知識がなくてもすぐに導入でき、営業負担を減らしながら確度の高い見込み客へアプローチできます。

▼プレミアム集客プランの内容- 1社限定の指名問い合わせ：一括紹介サイトのような相見積もり競争を回避- 地域での信頼獲得：ローカルSEOで「おすすめの地元業者」として紹介- AIエージェント搭載：営業対応（AIチャットボット）から見積書作成まで自動化- YouTubeでの紹介動画：御社の魅力や施工事例を動画で発信し、信頼感と集客力を強化- 専門担当者によるコンサル＆レポート：効果測定と改善提案を定期的に実施し、成果を最大化

◯「ローカルSEO」地域で塗装業者を探しているお客様に見つけてもらう仕組み

最近では、お客様の多くがスマホで外壁塗装の情報検索して、信頼できそうな業者を探しています。

ペイプロでは、スマホで探しているお客様に、信頼できる会社として見つけてもらえる流れをつくります。

- 貴社強みやこだわりの紹介ページを作ります貴社に問い合わせするか迷っているお客様に貴社のメリットを伝え、問い合わせの後押しをします。- 「〇〇市でおすすめの塗装会社」などのまとめ記事に掲載します地域のお客様がよく見る人気ページに、貴社を目立つ場所に掲載することで、見つけてもらいやすくなります。- 助成金やトラブル対策など、不安を解消する記事でも貴社を紹介します「悪徳業者が怖い」「補助金は使えるのか」など、不安を感じているお客様に、安心できる業者として紹介します。◯YouTube動画で“安心できる会社”を印象付ける- 職人の人柄や現場の雰囲気をリアルに表現文章だけでは伝わりにくい部分を映像で伝え、「どんな人が来るのか」「仕事の丁寧さはどうか」が一目でわかり、安心感と信頼を高めます。- 多様な媒体で自由に活用可能ホームページ、LINE、Instagramなどに掲載でき、会社紹介・施工事例・採用PRなど幅広いシーンで“信頼を呼び込む資産”として活用できます。- プロ品質の撮影と編集登録者数40万人超の実績を持つプロのYouTubeディレクターが、素人感のない高品質な映像を制作。視覚と感情に響く動画で、御社のブランド価値と集客力を一段と引き上げます。

【新機能】AIエージェント（AIチャットボット）で24時間自動対応

▼最新AIエージェントで“現場が営業所”に変わる

社長の代わりに、24時間365日の営業対応！

塗装中・移動中・打ち合わせ中など、手が離せない瞬間でも、御社専用にカスタマイズされたAIチャットが即座にお客様へ対応します。

事前に御社の施工内容・料金目安・よくある質問・社長のこだわりを学習しているため、どんな質問にも的確かつ丁寧に回答。初めてのお客様にも安心感と信頼を与えます。

さらに、

- 簡易見積もりのご案内- 費用シミュレーションの提示- LINE相談への自動誘導

といった営業の初動対応をすべて自動化。現場にいながら、まるで“AI営業マン”がフル稼働しているように、商談機会を逃しません。

しかも、通常月額5万円のAIチャットボットが、今だけ契約者限定で“無料”で対応！

導入初日から、時間も人手もかけずに受注チャンスを増やす環境が整います。

◯【新機能】各業者ごとの自動見積もり診断

お客様がその場で費用感を確認できる「自動見積もり診断」も登場！

「とりあえず費用だけ知りたい」という見込み客を取りこぼしません。

- 見積もり結果を即表示し離脱を防止- LINE登録やダウンロードと連携し顧客情報を取得- 後追い営業もスムーズに

入力から自動見積もり、リード獲得までをワンストップで完結させるこの機能が、“反響が回る仕組み”を構築します。

【プレミアム集客プランの料金】

ペイプロのプレミアム集客プランは、低コストで独占案件を効率よく獲得できる仕組みをご用意しています。

【外壁塗装業者マッチングサービス「ペイプロ」について】

- 月額利用料：25,000円（税別）- 紹介料：4,500円／件（税別）※紹介は御社１社のみ- 成約手数料：0円- 初期費用：0円

ペイプロは、外壁塗装を検討するお客様と信頼できる業者をつなぐマッチングサービスです。

お客様には安心して業者を選べる環境を、業者様には効率的で無駄のない集客の仕組みを提供することを目的としています。

詳しいサービス内容や導入をご検討の方は、お気軽にご連絡ください。

プレミアム集客プランのサービスページはこちら（https://paipro.jp/premium-partner/）(https://paipro.jp/premium-partner/)

プレミアム集客プランの紹介動画はこちら(https://youtu.be/CBMRXhkGaAA)（https://youtu.be/CBMRXhkGaAA）

お問い合わせ :https://paipro.jp/premium-contact/

【会社概要】

社名 ： クラサポ株式会社

事業概要 ： ペイプロ事業／リアル産業DX事業／不動産マーケティング事業

設立 ： 2021年5月

所在地 ： 東京都新宿区箪笥町18-3

代表者 ： 代表取締役 松田 徹也

資本金 ： 800万円

HP ： https://kurasap0.co.jp/

電話番号 ：03-3528-9717

メール ：support@kurasap0.co.jp

サイトURL ：https://paipro.jp/

