»³¼êÀþ±èÀþ°ì¼þ¤ò½ä¤ë¡ÖÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¡×¤Ç¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢IVG¤¬Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆWaffle¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç
¡¡¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×²ò¾Ã¤ò¹Ô¤¦ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍWaffle¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÅÄÃæ º»Ìï²Ì¡¢°Ê²¼Waffle¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡Ê°Ê²¼IVG¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¥¯¡ÖÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¡Ê2025Ç¯10·î³«ºÅ¡Ë¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âWaffle¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëIVG¤Ë¡¢Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆWaffle¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö»³¼êÀþ¡Ü¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¡¢JR»³¼êÀþ±èÀþ¤ÎÌó42km¤ò¥Áー¥à¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢12»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ç17²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î´óÉÕÁí³Û¤Ï6,600Ëü±ß¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë782¥Áー¥à¡¦Ìó3,000Ì¾Ä¶¤Î»²²Ã¼Ô¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Åìµþ¤Î³èµ¤¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÁ´³Û¡¢Waffle¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥È¥ÊーÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÑ³×¤Î»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡¢Waffle¤ÏÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ª¤è¤Ó¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤Ë¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢³èÆ°¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËWaffle¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ITÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍÀ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¥¯¾ÜºÙ¡Û- ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
- ¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¡§Åìµþ¥Ó¥ëTOKIA¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¡Ë
- ¥³ー¥¹¡§Ìó42km¡Ê¥Õ¥ë¥ä¥Þ¥½¥ó¡Ë¡¢Ìó21km¡Ê¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¡Ë¡¢Ìó10km¡Ê¥Ïー¥Õ¡¦¥¢¡¦¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§14,000±ß/¥Áー¥à¡ÊÁ´³Û´óÉÕ¡Ë
- ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¢»²²Ã¿½¹þ: Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.tokyo-yamathon.com/ja/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡Û
¡üÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ø»²²Ã¤¹¤ë
¡¡¥Õ¥ë¥ä¥Þ¥½¥ó¡ÊÌó42km¡Ë¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Êý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤ÎÈ¾¼þ(15±Ø¡Ë¤ò½ä¤ë¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¡ÊÌó21km¡Ë¤ä¡¢¥Ïー¥Õ¡¦¥¢¡¦¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¡ÊÌó10km¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Åìµþ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Waffle¤Î³èÆ°¤ò¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤ÎWaffle¥Öー¥¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯
¡¡½ÐÈ¯/½ªÅÀÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥Ó¥ëTOKIA¤Ë¡¢Waffle¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥½¥ó¤Î±þ±ç¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢Waffle¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢Waffle¸ø¼°SNS¤Î¥Õ¥©¥íー¤ä´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Î¥´ー¥ë¤Ï¡¢JRÌÜÇò±Ø¡¢¥Ïー¥Õ¡¦¥¢¡¦¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Î¥´ー¥ë¤ÏJRÂçºê±Ø¡Ê¿·À¾¸ý¡Ë¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡ÚºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ç¤ÎWaffle¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¡ü³èÆ°¥Ö¥í¥°
JR»³¼êÀþ±èÀþ¤òÌó42kmÊâ¤¯¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¡×¥ì¥Ýー¥È
https://waffle-waffle.org/2024/10/29/yamathon202410/
¡üÆ°²è
https://www.instagram.com/reel/DBppo7kyE10/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DBppo7kyE10/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
¡ÚÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍWaffle¡Ê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡Ë¡Û https://waffle-waffle.org
Ã¯¤â¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤È¼Ò²ñ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¡£Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¥³ー¥¹¡ÖWaffle Camp¡×¤ä¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥×¥ê³«È¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖTechnovation Girls¡×¤Ø¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ½Ð¾ì»Ù±ç¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¦¥Æ¥Ã¥¯¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWaffle College¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡ÊÄÌ¾Î¡§¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ø¤ÎÄó¸À¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÀ§Àµ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2020Ç¯Âè4²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡ÖSDGs¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¡ßIT¡áºÇ¶¯Àâ¡Ù¡Ê¥ê¥È¥ë¥â¥¢´©¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£