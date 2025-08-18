『What’s on your Tokyo sky?』CSチャンネル・日テレプラスにて9月7日（日）19時30分 独占放送！！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ＣＳ日本



株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、『What’s on your Tokyo sky?』を9月7日（日）19:30から独占放送いたします。


タイドラマ「Your Sky」の主演ThomasとKongをはじめ、AuAu、Save、TeeTee、Por、Patjiの7人による日本初のバラエティ番組！２チームに分かれて東京にある様々な『skyを探す旅』。


チームで協力しながらミッションクリアを目指し、俳優たちの絆を深めていく。最後は全員浴衣姿で、日本のお祭りでミッション決行！


広い空や日本が感じられる場所でTokyo skyを満喫する7人のワチャワチャをお楽しみに！






#YourSkySeries #ThomasKong #tthomastc #kongjiro #auautnp #savewrg #chira_patt
#porsuppakarn #twnpich #domunditv #MandeeWork



◆放送情報


What’s on your Tokyo sky?



https://www.nitteleplus.com/program/whats_on_tokyo_sky/(https://www.nitteleplus.com/program/whats_on_tokyo_sky/)



★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、放送と同時にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。


※一週間の見逃し視聴も可能



◆チャンネル情報　※視聴にはご契約が必要です


日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com


スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）


J:COM（Ch.757）ほか全国CATV


ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり



◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋 知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階