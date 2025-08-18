ハンドボール「パリ・サン＝ジェルマン×彗星JAPAN」8/20 (水)18:45よりCS放送日テレジータス無料生中継！出演者決定のお知らせ

株式会社ＣＳ日本

ハンドボール・フランスリーグで前人未踏の11連覇中！

東京五輪2020で金メダルを獲得したフランス代表が多く在籍するハンドボールの銀河系軍団、パリ・サン＝ジェルマンと日本代表（彗星JAPAN）が対戦！！

そのドリームマッチの模様をお伝えする日テレジータスの出演者が決定しました。

【解説】土井レミイ杏利 コメント

「今年も昨年に引き続き、世界最強チーム・パリ・サン＝ジェルマンが来日します！

一つ一つのプレーにご注目いただき、ハンドボールというスポーツを楽しんでいただければと思います！私も分かりやすく、楽しく解説できるように頑張ります！宜しくお願い致します。」

＜プロフィール＞

パリ・サン＝ジェルマンが所属するフランスリーグで6シーズン活躍。

東京五輪2020では日本代表キャプテンを務める。2024年5月に現役引退。

“レミたん”の愛称でSNSクリエイターとしても注目を浴びる。SNS総フォロワー数は800万人超え。

＜放送日程＞

PSGハンドボールジャパンツアー2025

パリ・サン＝ジェルマン×日本代表（彗星JAPAN）

8月20日(水) 18：45～21：30 生中継／生配信 無料

【解説】土井レミイ杏利

【実況】 川井淳史

【リポート兼インタビュー】 山本里咲（日本テレビアナウンサー）

※放送日時変更の可能性あり

こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1

「CSボタン」を押してチャンネルを日テレジータス(257ch)に選局するだけでご視聴いただけます！

＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。さらに、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*2も対応！

＊2…スカパー！サービスで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

◆「PSGハンドボールジャパンツアー2025 パリ・サン＝ジェルマン×日本代表（彗星JAPAN）」番組ページ（日テレジータス公式WEBサイト）

https://www.gtasu.com//others/psghandball/

◆スカパー！番組配信 ご利用ガイド

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

