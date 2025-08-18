アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』とmiruさんコラボ 開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）は、アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』にて、2025年8月17日（日）よりmiruさんとのコラボイベントを開始している事をお知らせいたします。
■miruさん 仲間・恋人が登場！
2025年8月17日（日）より、新しく仲間・恋人各種に、miruさんがイベント報酬として登場いたします。『仲間 miru』はイベントに参加することで無料で手に入れることができます。イベントに参加してmiruさんを獲得しましょう！
<イベント開催期間>
2025年8月17日（日）～2025年8月31日（日）23:59まで
■miruさんコラボプレゼントキャンペーン
人気セクシー女優のmiruさんとのコラボレーションを記念して、抽選で合計100名様にゲーム内に登場する衣装を着用したサイン入りチェキや、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーンを実施致します。
公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストして、ここでしか手に入らないサイン入りチェキをゲットしましょう！
<プレゼント内容>
・コラボ衣装のサイン入りチェキ（5名様）
・最大10,000円分のAmazonギフトカード番号（95名様）
<参加方法>
1.『ハーレムオブトーキョー』公式X（＠harem_of_tokyo）をフォロー
2.キャンペーン該当ポストをリポスト
<開催期間>
■『恋人 miru』ゲットキャンペーン
イベントで獲得できる『恋人 miru』を入手した方の中から、抽選で合計100名様にiPadやmiruさんのサイン入りチェキ、最大100,000円分のAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーンを実施致します。
ゲームをプレイして『恋人 miru』 をゲットし、キャンペーンに参加しましょう！
<プレゼント内容>
・iPad（1名様）
・コラボ衣装のサイン入りチェキ（5名様）
・最大100,000円分のAmazonギフトカード番号（94名様）
<参加方法>
1.『ハーレムオブトーキョー』をプレイ
2.イベントで『恋人 miru』を獲得
<開催期間>
■『ハーレムオブトーキョー』とは
リアルな美麗イラストで描かれた個性豊かな美女たちが登場する
『美女と稼ぐRPG』
彼女たちと協力して歌舞伎町で成り上がれ！
<ストーリー>
金、地位、才能 ―― 香港在住の若き投資家の主人公は、
その恵まれた境遇をもってすべてを手に入れるはずだった。
しかしそんな彼の輝かしい将来は、
父の暗殺をきっかけに破壊されるのだった。
次のターゲットが息子の自分だと知った主人公は、
全てを捨てて故郷である歌舞伎町へ逃亡する。
ヤクザ・暴走族・ギャングといった組織と相対する中で、
多くの個性あふれる美少女たちと出会い、
共に陰謀の渦へと巻き込まれながら父の死の真相へと近づいていく――
▼ゲームプレイはこちら
https://games.dmm.com/detail/haremoftokyo
■製品概要
タイトル：ハーレムオブトーキョー （正式略称：ハレトウ）
ジャンル：アウトローハーレム系経営RPG
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／SP（ブラウザ版）／DMM GAMESストア
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)2023 EXNOA LLC
▼公式サイト
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/