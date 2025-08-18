K-BALLET TOKYO »³ËÜ²íÌé¤È´ä°æÍ¥²Ö¤¬½Ð±é¡ª¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È·èÄê¡ªËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¥Ð¥ì¥¨¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Î¿·¶ÃÏ¤Ø¡ª
ºî¡¦Ê¡±ÊÎá»°¡¢³¨¡¦»°ÌÚÍ³µ»Ò¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÉÔµà¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー»ùÆ¸Ê¸³Ø¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÀÄ¤¤Ä»Ê¸¸Ë¡Ë¤Î£±ºîÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù¤¬¡¢K-BALEET TOKYO¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーËö¸¶ÂóÇÏ¡Ê¤ª¤Ü¤ó¤í¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢ÁÔÂç¤Ê¤ë¥Ð¥ì¥¨²½¤ò·èÄê¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆK-BALLET TOKYO»³ÅÄÇîµ®¡¢ÉÛÀ¥ÀîÅí»Ò¡¢ËÜ¸µ¸÷¡¢¹ãÌî´²ÂÀ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¥æ¥«Ìò¤Ë¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÇðÁÒ¼®Î¤¡¢ÎëÌÚ°ÉÆà¡¢½©»³ ½í¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù¤òÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù
¡ãÆüÄø¡ä
2025Ç¯
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡19:00³«±é¡Ê18:15³«¾ì¡Ë
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡12:00³«±é¡Ê11:15³«¾ì¡Ë¡¡¡¿16:30³«±é¡Ê15:45³«¾ì¡Ë¡¡
Á´£³¸ø±é
¡ã²ñ¾ì¡ä
½ÂÃ«¶èÊ¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÂçÏÂÅÄ ¤µ¤¯¤é¥Ûー¥ë
https://shibu-cul.jp/sakurahall
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä¡¡
¥´ー¥ë¥Ç¥ó²¦¡§»³ËÜ²íÌé¡ÊK-BALLET TOKYO ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡Ë
¥·¥ë¥Ðー²¦ÈÞ¡§´ä°æÍ¥²Ö¡ÊK-BALLET TOKYO ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡Ë¡¡
12¿§¤Î³¼¹ü Â¾¡§»³ÅÄÇîµ®¡ÊK-BALLET TOKYO ¥½¥ê¥¹¥È¡Ë
¶õ¤Î½÷¿À¡¡Â¾¡§ÉÛÀ¥ÀîÅí»Ò¡ÊK-BALLET TOKYO ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤ÎÂÀÏº¡¡Â¾¡§ËÜ¸µ ¸÷¡ÊK-BALLET TOKYO ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¥Õ¥é¥ß¥ó¥´ÂâÄ¹¡¡Â¾¡§¹ãÌî´²ÂÀ¡ÊK-BALLET TOKYO ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¥æ¥«¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë 19:00¸ø±é
ÇðÁÒ¼®Î¤
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00¸ø±é
ÎëÌÚ°ÉÆà
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë 16:30¸ø±é
½©»³ ½í
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¸¶ºî¡§¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ùºî¡¦Ê¡±ÊÎá»°¡¡³¨¡¦»°ÌÚÍ³µ»Ò
Áí¹ç±é½Ð¡¦²»³Ú¡§Ëö¸¶ÂóÇÏ¡Ê¤ª¤Ü¤ó¤í¡Ë
¿¶ÉÕ¡§¼ÄµÜÍ¤°ì¡Ê¸µK-BALLET COMPANY ¥½¥ê¥¹¥È¡Ë
¥Ð¥ì¥¨¥ß¥¹¥È¥ì¥¹¡§±×ÅÄÍµ»Ò¡¡
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥È¡§¹¯Â¼ÏÂ·Ã¡Ê¸µK-BALLET COMPANY¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
SÀÊ 13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AÀÊ 11,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¡§8·î18Æü¡Ê·î¡Ë12:00～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¡¢¨SÀÊÁ°Êý12ÎóÌÜ°ÊÆâ¸ÂÄê¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯▶
¸ø¼°HP¡§ https://ballet-crayonkingdom.com/
¡¦¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¡§9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë12:00～9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢£°ìÈÌÈ¯Çä
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨WEBÍ½Ìó¤ÏºÂÀÊÁªÂò²Ä
¢£¼õÉÕURL
https://l-tike.com/ballet-crayonkingdom/
¥íー¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÆâLoppi (L¥³ー¥É:33582)
¸ø¼°HP¡§ https://ballet-crayonkingdom.com/
¸ø¼°X¡¡¡§https://x.com/b_crayonkingdom¡¡¡÷b_crayonkingdom #¥Ð¥ì¥¨¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ
¢£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤È¤Ï
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Î·Á¼°Èþ¤Ë¡¢±é·à¤Î´¶À¤ÈÊª¸ì¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¡É¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ç¤â¤Ê¤¤¨¡¨¡¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÙ¤ê¤Ç¸ì¤ê¡¢´¶¾ð¤ÇÊª¸ì¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡×¡£Êª¸ì¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼êÊü¤·¡¢ÍÙ¤ê¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½É¤ë¤È¤¡¢¸¸ÁÛ¤Ï¸½¼Â¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£ÅÁÅý¤ò·É¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡£Ì¤Íè¤Ø²Í¤±¤ë¡¢¿·¤·¤¤¶¶¡£
ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢£¶¿Í¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¿ÈÄ¹¤â¡¢µ»½Ñ¤â¡¢·ÐÎò¤â¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÉÔÂ·¤¤¡£
¤½¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤Î¿§¤¬Êü¤Ä¡È°ã¤¤¡É¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò¤òÀ¸¤¤ÆÊª¸ì¤òËÁ¸±¤·¡¢´¶¾ð¤ò²ò¤Êü¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¤³¦¤Ï¡¢12¿§¤Ç¤â¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡£
¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤À¤é¤±¤Î¤³¤ÎÉñÂæ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
――¤¢¤Ê¤¿¤Î¿§¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¡©
¢£¡È¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ »Ò¤É¤â¹ç¾§ÃÄ¡É ¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¡ª
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·î¡¹¤ÎÊª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»í¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»í¤ò¤â¤È¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÉñÂæ¾å¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡ä
https://forms.gle/XMmiwHPFn51bf4pb8
¢£¸¶ºî¾Ò²ð
¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÀÄ¤¤Ä»Ê¸¸Ë¡Ë¤Ï¡¢ºî¡¦Ê¡±ÊÎá»°¡¢³¨¡¦»°ÌÚÍ³µ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸³Ø³¦¤Î¶â»úÅãÅªºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
1980Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿§ºÌË¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¥æー¥â¥¢¤ÈÅ¯³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀÚ¤Ê¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¼î¶Ì¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤â²Ì¤¿¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡Ù½ñ»ï¾ðÊó¥Úー¥¸¡ä
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000144996
º£²ó¤Î¥Ð¥ì¥¨²½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÉñÂæÂÎ¸³¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Âæ»ì¤òÇÑ¤·¡¢¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¥¨¡É¤Ë¤â¡¢¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¡É¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Tel.03-3478-9999¡ÊÊ¿Æü12:00～17:00¡Ë
´ë²è¡¦À½ºî¡§¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿Jewels
¼çºÅ¡§¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ¤Î½½Æó¤«·î¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
