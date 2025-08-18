好評につき「スニダン限定カラー」の発売が緊急決定！サマソニ2025のオフィシャルグッズの事後通販がスニダンアプリで開始

株式会社SODA

国内最大級の都市型音楽フェス「SUMMER SONIC」とアートユニット「HOME ECONOMICS EXPERIMENT」によるコラボコレクションが、サマソニ2025コラボグッズの事後販売として2025年8月18日（月）よりスニダンアプリで開始いたします。

SUMMER SONIC会場で販売され話題を呼んだ本コレクションは、コーチェラをはじめとするXGのツアーグッズデザインも手掛けた「HOME ECONOMICS EXPERIMENT」とのトリプルコラボ。現代のストリートカルチャー、ファッション、サステナビリティという共通点を軸に、既存の枠にとらわれない新しい価値を創造したデザインが特徴です。

今回、SNKRDUNKでは、SUMMER SONIC会場で大好評だったTシャツの他カラーバリエーションと会場でも販売されたタオルに加え、SNKRDUNK限定のナップサックも登場！

異なるカルチャーがストリートで交わる、唯一無二のアイテムをぜひお楽しみください。

＜事後販売アイテム詳細＞

（左から）

サマーソニック x スニーカーダンク x ホームエコノミクスエクスペリメント コラボレーション Tシャツ スニダン限定カラー（全2色）：各6,000円（税込）

スニーカーダンク x サマーソニック x ホームエコノミクスエクスペリメント コラボレーション ナップサック スニダン限定：3,000円（税込）

サマーソニック x スニーカーダンク x ホームエコノミクスエクスペリメント コラボレーション タオル：3,000円（税込）（※1）

※1：タオルはサマソニ会場でも販売していたものと同アイテムとなります

■事後販売概要

貴重なスニダン限定グッズの詳細は、以下販売ページよりチェック！

https://snkrdunk.com/hype-drop/drops/384

■SUMMER SONIC 2025

2000年8月、国内初の関東・関西の2大都市での同時開催という画期的なフェス形式のもとスタート。昨年は大阪会場を万博記念公園に移転し東京を含む最大動員数を更新。また新たなチャレンジとしてサマーソニック・バンコクを開催、本格的な海外進出を果たしアジア最大の音楽フェスとしてサマソニを通じて様々な音楽を世界に発信する存在となっている。

https://www.summersonic.com/

■HOME ECONOMICS EXPERIMENTについて

家庭生活を中心とした人間生活における人間と環境の相互作用について人的、物的両面から、自然・社会・人文の諸科学を基盤として研究し、生活の向上と共に人類の福祉に貢献する為のプロジェクト。

パンデミックによってもたらされたstay homeの期間を過ごす中、パーソナルな室内空間の重要性と自由度の高さを再認識したことをきっかけに2020年に活動を開始した男女2人のアートユニット。

家政学の考え方に実験的な制作手法とサスティナブルな視点を加えることによってクリエーションを行い、生活空間に新たな可能性を提示することをコンセプトとしている。

また、音楽などのカルチャーの文脈においてグラフィック提供も行っており、プロダクトに限らず視覚的なアプローチでも活動している。

視覚表現においても、直感的な手触りの中に思考の余白を残すことを大切にしながら、場や文脈に寄り添うかたちでの発信を試みている。

ブランド 公式SNS：https://www.instagram.com/homeeconomicsexperiment/

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級スニーカー&トレカフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。