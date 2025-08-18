ベラ・ハディッド、ジェナ・オルテガがヴァレンティノ ガラヴァーニの新作バッグ ′パンテア′ を着用
ヴァレンティノ ジャパン 株式会社
左：ベラハディッド（Bella Hadid) / 右：ジェナ・オルテガ(Jenna Ortega)
ベラ・ハディッド（Bella Hadid) CREDIT: Valentino / Backgrid
ジェナ・オルテガ（Jenna Ortega) CREDIT: Valentino / Backgrid
ヴァレンティノ ガラヴァーニ (Valentino Garavani) の新作バッグ 'パンテア (Panthea)' を着用した
セレブリティの最新スナップをご紹介いたします。
2025年8月13日（水）、モデルのベラ・ハディッドがLAにて、ヴァレンティノ ガラヴァーニの 'パンテア ' を着用しているところをスナップされました。
ジェナ・オルテガは、8月14日（木）オーストラリア シドニーにて開催された、Netflixドラマ「ウェンズデー（Wednesday）」のイベントにて、アレッサンドロ・ミケーレによるヴァレンティノの2026年スプリングコレクションのルックに合わせて、ヴァレンティノ ガラヴァーニの 'パンテア ' を着用しました。
ジェナ・オルテガ（Jenna Ortega) CREDIT: Valentino / Backgrid
