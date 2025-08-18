【8/20新卒採用セミナー開催】母集団形成後の“移行率”を変える！LINEを活用した学生フォローの実践法とは

株式会社ブレイン・ラボ

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博）は、

株式会社ベネッセi-キャリアとの共催にて、

新卒採用における「母集団形成後の選考移行率」に課題を抱える採用担当者様に向けて、LINEを活用した学生フォロー術に特化した無料オンラインセミナーを共同開催いたします。

＼今の就活生には、“個別フォロー”が必要です／

新卒採用において「接点は作れても、選考に進まない」「LINEを導入したけれど使いこなせていない」といったお悩みを抱えていませんか？

SNSネイティブ世代の学生には、一方通行ではない、個別性のあるフォローが求められています。

本セミナーでは、LINEを活用して“選考に進む学生を増やす”ための仕組みづくりと、

実際に成果を上げている企業の活用事例を交えながら、フォロー戦略を分かりやすくご紹介します。

【開催概要】

【登壇者プロフィール】

- セミナータイトル：母集団形成後の移行率を上げる方法とは ～LINEを活用したフォロー方法～- 開催日時：2025年8月20日（水）12:00～13:00- 開催形式：オンライン開催（Zoom）- 参加費：無料（事前登録制）- 申込URL：お申し込みはこちら(https://campus.doda.jp/__/short_urls/4Km)- 主催：株式会社ブレイン・ラボ- 共催：株式会社ベネッセi-キャリア

■第1部｜登壇： 株式会社ベネッセi-キャリア

dodaキャンパス統括部 DR営業部 部長 矢竹 秀行 氏

入社時から大学入試・大学教育支援、企業様の人材開発支援に携わってまいりました。

現在は、DR営業部部長として大手企業～中小企業など幅広い企業様向けに新卒採用のご支援をさせていただいております。

この経験を通した情報を本セミナーではご提供できればと考えております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■第2部｜登壇：株式会社ブレイン・ラボ

事業開発部 LDR 安藤 将史

HRtech業界を中心にマーケティング・プロモーション・デザインディレクション/制作を経験。

デザインを通じてプロダクトの魅力を最大限に引き立てながらマーケティング活動に従事。

※お申し込みいただいた方にはZoom視聴URLをご案内いたします。

■「マイリク」について

「誰もが自分らしく輝ける仕事と出会える世界」の実現を目指して開発された「マイリク」。ブレイン・ラボにおける20年以上の人材ビジネス支援経験を活かし、企業経営の要である人材の採用、育成、定着支援と、個人の長期的キャリアを両面で支援するために、新規事業として誕生しました。

「マイリク」は、求職者・転職希望者の集客支援に加え、個別最適なコミュニケーションを実現し、休眠求職者の掘り起こしにも寄与するツールです。また、これまでに、大手国内自動車メーカーの工場において、「マイリク」を活用した離職防止・定着支援のコンサルティングを提供し、実績を積んできました。

求職者・転職希望者へのアプローチと、従業員の定着支援による離職の未然防止までをワンストップで実現する以下機能を搭載しています。

・求職者・転職希望者の応募意欲モニタリングし、独自アルゴリズムにより応募意欲をスコア化

・求職者・転職希望者の属性に合わせて求人のセグメント配信

・スコアリング結果や属性情報をもとに、一人ひとりに合わせたタイミングと内容で情報提供を行い、

応募行動を促進しアプローチを行うステップ配信

・従業員に対しパルスサーベイ・従業員満足度調査・eNPS調査の３種類のアンケートを実施

・退職傾向データを活用し、従業員の動向をモニタリング

・離職予兆をスコアリング分析し、早期対策による離職防止と定着率向上を実現

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp

［マイリク サービスサイト］ https://myric.jp/ma/haken

