シャノン「キントーン まるわかりDay 営業部門編 in 大阪」出展のお知らせ

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン） は、2025年9月3日(水)にグランキューブ大阪で開催される「キントーン まるわかりDay 営業部門編 in大阪」（以下、本イベント）へ出展することをお知らせします。

■シャノンの出展ブースについて

ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。

・kintoneとのノーコード連携でMA＋SFA環境を実現するサービス『シャキーン』

■「キントーン まるわかりDay 営業部門編 in 大阪」について

＜展示会概要＞

"キントーン"はなんとなく知っているけれども営業部門でどう導入・活用できるのか知りたい、

連携サービスを使うことで何ができるのかを知りたいという方にオススメのイベントです！

本イベントでは、様々な業務での利用例紹介セミナーや連携サービスも交えた展示ブースを設けております。

ぜひご来場いただき、キントーンを利用した営業DX推進のヒントを見つけてください！

＜開催概要＞- 総称 ：キントーン まるわかりDay 営業部門編 in 大阪- 会期 ：2025/9/3 13:00～17:00- 主催 ：サイボウズ株式会社- 詳細URL ：https://page.cybozu.co.jp/-/maruwakari-osaka/- 会場 ：グランキューブ大阪 3F イベントホールA～B

お申込みはこちら

https://cy-ask.cybozu.co.jp/ng/answers/maruwakari_2025_osaka

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp