〔イル ビゾンテ〕IL BISONTE POP UP SHOP オープンのお知らせ

株式会社ルックホールディングス

(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2025年9月10日(水)～9月16日(火)の期間、あべのハルカスにてPOP UP SHOPをオープンいたします。

秋冬注目の新作レザーアイテムや、人気の定番商品などを多彩にラインナップ。

日本限定55th COMBI BUTTON COLLECTIONからは、あべのハルカスPOP UP SHOP限定カラーを発売いたします。

期間中、税込27,500円以上お買い上げいただいたお客様に、オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

また9月13日(土)～9月15日(月・祝)の期間、イタリアよりイル ビゾンテの誇る熟練職人が来日し、ライブデモンストレーションを開催いたします。ノベルティプレゼントにてお渡ししたオリジナルノベルティへの刻印サービスを無料で実施いたします。

是非この機会にお立ち寄りください。

皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。

※いずれも数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※刻印サービスは9月13日(土)～9月15日(月・祝)の期間のみとなっております。予めご了承ください。

〔POP UP SHOP詳細〕

開催期間 ：2025年9月10日(水)～9月16日(火)

開催場所 ：〒545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 タワー館2階 イベントスペース

営業時間 ：10:00～20:00

取扱商品 ：バッグ、スモールレザーグッズ、アクセサリー

公式サイト：https://ilbisonte.jp/news/?path=20250818120000

※POP UP SHOPは、LOOK MEMBERSHIPサービス対象外店舗になります。ポイント・クーポンの利用並びに付与は出来ませんのでご了承ください。

※POP UP SHOPに関するお問い合わせ先

IL BISONTE 阿倍野店

電話番号：06-4399-8727

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/