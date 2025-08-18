介護事業者様必見！9月17日 (水) Professional Care International 株式会社 片山海斗氏 登壇「2024年法改正によってどう変わった？運営指導対策」 共催セミナー開催

【9月17日開催】2024年法改正によってどう変わった？運営指導対策 オンラインセミナー

株式会社明光キャリアパートナーズ

株式会社明光キャリアパートナーズ（代表取締役:小西 悠太）は、2025年9月17日（水）に「2024年法改正によってどう変わった？運営指導対策 」オンラインセミナーをProfessional Care International株式会社と共同開催いたします。

2024年度の介護保険・総合支援法改正により、介護事業所への「運営指導」はこれまで以上に厳格化されました。

本セミナーでは、年間5,000人以上の介護経営者・管理者に研修を行い、運営指導対策サービスを多数手がけるProfessional Care International株式会社 代表取締役 片山 海斗氏が最新動向と具体的な対策方法を事例を交えてわかりやすく解説します。

◆このような方におすすめ◆

・外国籍人材を雇用している（雇用予定の）介護事業所の責任者

・介護事業所の責任者

・外国籍人材を採用している人事担当者・マネージャー

・介護人材を支援している登録支援機関・監理団体の担当者・責任者

【 開催概要 】

セミナーに参加する ▶ :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7017503992594/WN_tGmQ_9JpRw26GRa1mCbS3g

開催日時： 2025年9月17日（水）16:30~17:30

開催場所： Zoomウェビナーで実施

参加費用： 無料

参加特典： 1. 事例別対策チェックリスト

2. 運営指導について１時間の無料相談

【主催】 株式会社明光キャリアパートナーズ

【登壇企業】 Professional Care International 株式会社

【 アジェンダ 】

１．運営指導の概要

２．運営指導の基礎理解

３．主な指摘事項

４．事業所の影響

５．運営指導の対策

６．2025年最新動向

７．まとめ・質疑応答

【 登壇者 】

Professional Care Interntaional株式会社 代表取締役 片山 海斗氏

史上最年少で介護事業所を経営し、介護の学校やWeb会社など複数のスタートアップに参画。グラフィックデザイナーやSEとしての経験もあり、データサイエンス、DX、AI、デジタルマーケティングに精通。また、介護保険や総合?援法などの各法令に関する見識を持つ。

【お問い合わせ先】

株式会社明光キャリアパートナーズ

ホームページ（https://meiko-career.jp/(https://meiko-career.jp/contact/)）のお問合せフォーム

または、japany@meiko-career.jp までメールにてご連絡下さい。

株式会社明光キャリアパートナーズ

代表取締役社長：小西 悠太

本社所在地 ：東京都千代田区麹町五丁目４番地JPR麹町ビル3階

資本金 ：5000万円

事業許可番号 ：人材紹介／13-ユ-314857 人材派遣／派13-316441

学習塾の『明光義塾』を運営する株式会社明光ネットワークジャパンの子会社として、2022年9月に設立。世界中の人々のキャリアのパートナーとして、それぞれが目指す豊かなキャリアの実現を支援し、日本と世界の企業の更なる発展に貢献することをヴィジョンに掲げております。



e-learning『Japany』 https://meikoglobal.jp/lp/japany_/

外国人対象介護福祉士国家試験対策講座 https://meikoglobal.jp/lp/meiko_kaigo/