JFEグループ　「TICAD９」の「Japan Fair」に出展

2025年08月18日

ＪＦＥスチール株式会社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

ＪＦＥ建材株式会社

川商フーズ株式会社

JFEグループは、8月20日からパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）において開催されるTICAD９（第9回アフリカ開発会議）の併催事業「TICAD Business Expo and Conference」の「Japan Fair」に出展します。

TICADとは、Tokyo International Conference on African Development（アフリカ開発会議）の略であり、アフリカの開発をテーマとする国際会議です。1993年以降、日本政府が主導し、国連、国連開発計画（UNDP）、世界銀行及びアフリカ連合委員会（AUC）と共同で開催されています。第1～3回は東京、第4・5回は横浜、第6回はケニア、第7回は横浜、第8回はチュニジアにて開催され、今回が第9回となります。

「Japan Fair」では、アフリカの持続的な成長に資する日本企業の製品・技術・サービスが出展対象となっており、７つの業種・分野（１.質の高いインフラ、２.フードバリューチェーン、３.気候変動対策、４.保健衛生改善、５.都市問題対策、６.人材育成、７.ポップカルチャー）に分類して紹介されます。JFEグループは、１.質の高いインフラ、２.フードバリューチェーンをテーマに出展を予定しています。

JFEグループは、グループ内に多様な事業を有しており、それぞれが連携してシナジーを創出し、新たな付加価値を提供できることを強みとしており、グループ総合力を活かして事業化に取り組んでいます。今回、グループからは4社【JFEスチール（株）、JFEエンジニアリング（株）、JFE建材（株）、川商フーズ(株)】が出展を予定しており、アフリカの成長に資する事業や製品、CSRの取り組みを紹介します。

【TICAD9 Japan Fair開催概要】

開催日 ：2025年8月20日(水)～22日(金)

時間 ：各日10：00～18：00

会場 ：パシフィコ横浜 展示ホール

主催 ：日本貿易振興機構（ジェトロ）

共催 ：アフリカビジネス協議会

【出展アイテム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/132_1_f317a9ed1444a4f73959c8afecaad5e3.jpg?v=202508181155 ]

【出展ブース（イメージ図）】

