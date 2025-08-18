ギグワークスクロスアイティ、9月18日開催 北九州市ロボット・ＤＸ推進センター提携セミナー登壇のお知らせ

ギグワークス株式会社

ギグワークスクロスアイティ株式会社（ギグワークス株式会社（東証スタンダード 2375）子会社 本社：東京都港区、代表取締役：小島正也、以下ギグワークスクロスアイティ）は、2025年9月18日（木）に北九州市ロボット・ＤＸ推進センター主催のセミナーの登壇し、人材不足や現場の業務効率化に悩んでいる方に向け、現場で生じている課題への解決策を皆様へご紹介します。

■セミナー概要

人材不足や現場の業務効率化に悩んでいる方に向けてセミナーを開催！

当セミナーでは、生成AIとKintoneを活用した具体的な事例や業務改善方法などを通して

現場で生じている課題への解決策を皆様にご紹介します。

■開催概要

【日 時】令和7年９月１８日（木）13：30～14：15

【会 場】北九州市ロボット・DX推進センター（北九州市若松区ひびきの北8-1）



【内 容】

・中小企業における生成AI活用の現状

・kintoneと生成AIによる相乗効果

・現場における具体的な活用事例のご紹介



【対象者】

・社内の業務効率化にご関心のある方

・kintone でのデジタル化にご興味のある方

※ご関心があればどなたでもご参加いただけます

【こんな方におすすめです】

・新規事業の立ち上げを検討している人

・DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進したい人

・スタートアップやイノベーションに関心がある人

・企業の成長戦略を担当している人



【講師】

ギグワークスクロスアイティ株式会社

北九州システム部

赤星 直樹



金融系オペレーションセンターにて運用業務からキャリアをスタート。その後、プログラマー、システムエンジニア、品質管理、PMO、PMとして多様な案件に携わる。フリーランスとしての活動を経て、ギグワークスクロスアイティへ入社。2023年1月より九州システム部の立ち上げに参画し、営業・人事・エンジニアリングなど幅広い業務を担いながら、ITを通じた九州地域への貢献に尽力している。IT業界で培った経験と幅広い知識を活かし、中小企業におけるDX推進やAI活用のコンサルティングを行っている。

【参加費】無料

【セミナー定員】２０名（要申込）

【主 催】北九州市ロボット・ＤＸ推進センター

【提 携】ギグワークスクロスアイティ株式会社

申し込みフォームはこちら https://e-ve.event-form.jp/event/108292/reSh6D

【 ギグワークス株式会社 】

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

【 ギグワークスクロスアイティ株式会社 】

商号：ギグワークスクロスアイティ株式会社

所在地：東京都港区

事業内容： ITコンサルティングサービス、ソフトウェア開発・パッケージの企画・開発・販売、システムインテグレーション、システム・エンジニアリング開発受託・スタッフ支援サービス

コーポレートサイト：https://gigxit.co.jp/

「ICTを通じてお客様に最良・最大の価値を提供する」を企業ビジョンに掲げ、コンサルティングやシステム開発・クラウド開発、AIを活用したクラウドサービスの開発および販売を事業の中核とする。経営の課題抽出からソリューション提案に至るまで、包括的な支援を提供する。