日本のよさを届ける新プロジェクト「JAPAN MIND」第3弾商品！　　クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』8月19日(火)より期間限定新発売！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』を8月19日(火)より期間限定にて全国で新発売します。

本商品は、伝統的ながらも洗練された日本のよさを、ハーゲンダッツならではの感性で表現した新プロジェクト「JAPAN MIND（ジャパン マインド）」の第3弾商品です。今回は人気の「和素材」の中から、日本を代表する香酸柑橘※１である「ゆず」に着目しました。爽やかな味わいのゆずを相性の良いホワイトチョコと組み合わせた、スイーツ仕立てのクリスピーサンドをお楽しみください。

※１：果汁の酸味や皮の香りを楽しむ柑橘類のこと。

開発担当者が語る商品の裏側！

～クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』篇～

■ゆずの心地よい香りと酸味を、ホワイトチョコの優しい甘さが引き立てるクリスピーサンド

近年、国内だけでなく海外からも注目を集めている「ゆず」に着目。果実本来の風味が楽しめるゆずアイスクリームに、甘酸っぱくほのかな苦味のあるゆずソースを加え、ゆずホワイトチョココーティングで包み、香ばしいウエハースでサンドしました。また今回、ゆずの原料はすべて国産のものを使用しています。

★こだわりポイント１.…ひとくち食べると、ゆずの香りが口いっぱいに広がるゆずアイスクリーム

ゆずアイスクリームには、素材本来の風味を存分に引き出したストレートゆず果汁と、豊かな香りがふわっと広がるゆずオイル※２を使用しました。また、わずかにバニラ香料を加え、スイーツらしい華やかさを演出しています。

※２：ゆずオイル…ゆずの果皮に含まれる油分を抽出したもの。

★こだわりポイント２.…甘酸っぱさとほのかな苦味がアクセントとなるゆずソース

アイスクリームの中には、甘酸っぱくみずみずしい味わいのゆずソースが入っています。ゆず果汁を生かしたほのかな苦味も感じられ、全体のアクセントとしてお楽しみいただけます。

★こだわりポイント３.…ゆずと相性が良く風味を引き立てるゆずホワイトチョココーティング

ゆずホワイトチョココーティングには、ゆずの果実を丸ごと粉末化したゆずパウダーと、香り高いゆずオイル※２を混ぜ込みました。ホワイトチョコの繊細な甘さの中に、ゆずの酸味とほろ苦さが感じられる味わいに仕上げています。

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/yuzu-white-chocolat/

■商品情報

【商 品 名】 ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』（期間限定）

【種 類 別】 アイスクリーム

【成 分】 無脂乳固形分 8.0％ 、乳脂肪分 13.0％、卵脂肪分 0.7％、果汁 6%

【原材料名】 ホワイトチョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、脱脂濃縮乳、砂糖、

ウエハース、ゆずソース、ミルクコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖）、

ゆず果汁、卵黄、ゆずパウダー／植物レシチン、香料、カラメル色素、

安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

【内 容 量】 60ml

【価 格】 351円（希望小売価格：消費税込み） ※軽減税率適用

【発 売 日】 2025年8月19日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

■JAPAN MIND（ジャパン マインド）シリーズ商品

【第一弾】ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO『いちご練乳みるく』・同『ほうじ茶きなこ』／6月24日（火）発売

ミニカップ CREAMY GELATO『いちご練乳みるく』

爽やかないちごの味わいを表現した甘酸っぱい”いちごジェラート”と、豊かな甘さがありながら夏に合うさっぱりとした”練乳みるくジェラート”の組み合わせ。

ミニカップ CREAMY GELATO『ほうじ茶きなこ』

香り高く、濃いほうじ茶の味わいが楽しめる“ほうじ茶ジェラート”と、クリーミーさやスイーツ感を演出する“きなこジェラート” の組み合わせ。

【第2弾】ハーゲンダッツ『玉露』／7月22日（火）発売

手間暇をかけた希少な高級茶である玉露に着目。

玉露の特長である旨みを最大限に感じられるよう開発したアイスクリーム。