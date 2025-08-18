AIデータ社、“法務部の生産性を一気に引き上げる、AI法務アシスタント始動！”「AI LegalMind on IDX」リリース

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、企業法務部門および法律事務所向けに特化したAIソリューション『AI LegalMind on IDX』の提供を開始いたしました。

契約審査、法的リスク判断、社内相談対応といった高度かつ属人的な業務をAI化し、法務の知識資産化・業務効率化・ガバナンス強化を同時に実現する、業界専用AIです。

AIソリューション『AI LegalMind on IDX』■AI LegalMind on IDX の主なテンプレート

生成AI × ナレッジRAG × VDR証跡を統合した本ソリューションは、以下のような法務業務を広くカバーします。

・ 契約書内容分析支援：アップロードされた契約書の要約・キーワード抽出・内容検索

・ 社内法務相談ナレッジ活用：過去の相談・対応履歴文書をAIが検索・分析して再活用

・ 法務文書の一元検索：契約書や法務関連文書の内容を自然言語で横断検索

・ 業界・法令別ナレッジ検索：アップロードされた自社業界関連の法改正・判例文書の即時検索

・ 弁護士・法務担当者の業務支援：法務文書の翻訳・要約・質疑応答によるナレッジ活用支援

■法務の属人性を“AIで資産化”する次世代基盤へ

AI LegalMind on IDX は、上場企業・グループ法務・スタートアップ・弁護士事務所など、幅広い法務部門の現場ニーズに対応。

ソリューションサイト「AIファクトリー」では、導入事例・業界別ナレッジテンプレート・PoC診断コンテンツを順次公開予定です。

■無料PoC・導入相談 受付中

詳細・デモもお申し込みはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/legal/

現在、導入をご検討中の法務部門・法律事務所様向けに、PoC（実証導入）・カスタムテンプレート設計を無料で提供中です。

社内ナレッジの整理や業務標準化に課題を感じている組織様は、ぜひご相談ください。

【AIデータ株式会社について】

名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁

設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。

また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。