LE SEL D’ISSEY EAU DE PARFUM「ル セルドゥ イッセイ オードパルファム」2025年9月1日（月）イッセイ ミヤケ直営店先行発売　2025年9月3日（水）全国発売のお知らせ

今から30年以上前、三宅一生は大自然からインスピレーションを受け、湧き出る水の清浄な力強さを香りで表現しました。その「ロードゥ イッセイ プールオム」同様の衝撃をフレグランス業界に与えたのが、2024年に誕生した〈塩〉を中心に据えた香り「ル セルドゥ イッセイ オードトワレ」。

そして今年、「ル セルドゥ イッセイ」の物語に新章が加わります。自然の力をボトルに注ぎ込んだ、より深みのある香り。乾いた大地に打ち寄せるパワフルな波のように、感情を増幅し、経験を強化し、感覚を呼び覚ます〈塩〉。これまでにないほど強い、生への衝動。

爽やかな海から活気に満ちた温かな大地へ。

「ル セルドゥ イッセイ オードパルファム」は、香りをまとう人のエネルギーを刺激する香りです。

LE SEL D’ISSEY EAU DE PARFUM

ル セルドゥ イッセイ オードパルファム

50mL 税込\12,650（本体\ 11,500）

100mL 税込\17,160（本体\15,600）

150mL 税込\19,580（本体\17,800）レフィル

※価格は参考小売価格です。

イッセイ ミヤケ直営店 / ISSEY MIYAKE ONLINE STORE / 取り扱い百貨店 / 資生堂の総合美容施設「SHISEIDO THE STORE」、ECサイトほか

THE INTENSITY OF SALT

塩の力強さ

「ル セルドゥ イッセイ オードパルファム」は、海と大地との対話。相反していながら響き合う、その両極端の表現に敢然と挑んだのは、ジボダン社のカンタン・ビシュです。彼が多様な自然に対し繊細な感性を持ち、季節の変化やそのコントラストを愛する調香師だからこそできた挑戦でした。

「ル セルドゥ イッセイ」の物語のはじまりである海を表現するのは、オードトワレと同じくマリン シーウィードと、太古の昔に海から大地へと進出した地衣類から抽出されるオークモス。独自のソルト アコードと出逢い、凄烈なエネルギーをもたらします。

そして大地。インセンスとドライアンバー、バーニングウッドが香りに深みを演出し、気品と官能性でソルト アコードを包み込みます。このコントラストにより、塩がいきいきと力強く躍動するのです。

私にとって、香りは主張すべきもの。

イッセイ ミヤケの香りは、余韻までしっかりと際立つ、パワフルなものばかりです。

「ル セルドゥ イッセイ オードパルファム」も、

イッセイ ミヤケの美学に忠実な、確かな個性の宿るフレグランスです。

生命力がみなぎる香り。

包み込むようなウッドの温かさと、勢いのある塩の爽快感が一体となり、

薄れることのないインパクトを残します。

―― カンタン・ビシュ

A BOTTLE FULL OF INTENSITY

エネルギーに満ちたボトル

三宅一生と35年以上にわたりコラボレーションを続けてきた日本人アーティスト／デザイナーの吉岡徳仁。1998年のカルティエ財団現代美術館での「イッセイ ミヤケ メイキング・シングス」展のインスタレーションや、東京・ミラノ・ロンドンの店舗、さらに昨年はパリの新旗艦店の空間デザインも手がけました。「ル セルドゥ イッセイ」シリーズのボトルも彼の手によるものです。

新しいシグネチャーボトルは香りの圧倒的なエネルギーを余すところなく表現しています。インセンスを思わせる、グレーのグラデーションに色づいた艶やかなガラスを通り抜ける光は自由を謳歌し、ラインの柔軟性が際立ちます。そして深い輝きを放つメタルキャップはさらに色濃く。ボトルの底は、光を放つ水滴を思わせる曲面をかたちづくり、不思議な視覚的効果を与えます。ミニマルを極め、余計なものを削ぎ落としながらも存在感のある力強いデザイン。それはまさに三宅一生が大切にした理念です。

アウターパッケージも力強いデザインでボトルと調和しています。ウォームグレーに染まり、独特な触り心地のマットな質感は、塩の結晶のざらざらとした手触りを連想させます。

NATURE IS PRECIOUS

自然への敬意

「ル セルドゥ イッセイ オードパルファム」はフランス製で、ヴィーガン認証を取得しています。シーウィード、オークモス、インセンス、アンバーなど天然由来成分を94％配合し、さらにアップサイクルされたシダーウッド エッセンスも採用。フレグランスのベースとなるアルコールも100％天然由来で、フランス国内でのみ生産されたものです。

リサイクルガラスを20%使用したボトルは高い純度と輝きを誇り、まさにミニマリズムの象徴。「ル セルドゥ イッセイ オードトワレ」同様、紙製のアウターパッケージにはリサイクルされた天然由来のシーウィードを10％含んでいます。

より環境に配慮したアプローチを採用した「ル セルドゥ イッセイ オードパルファム」のボトルは、50mLと100mL、どちらもレフィラブルで繰り返しお使いいただけます。スプレー部分をひねって外し、レフィルの口をボトルに差し込むと補充が始まり、終わると自動的に止まる仕組みです。

「ル セルドゥ イッセイ オードパルファム」の50mLボトルと150mLのレフィルを使用した場合、同フレグランスの50mLボトル4本を使用した場合と比べ、以下のような結果が出ています。

- CO2e排出量が60％減少*。

- 化石・鉱物資源（石油、石炭、ガス）の使用量が60％に*。

*パッケージング固有の環境への影響についての分析データを基に算出した数値（パッケージの製造場所やデザインの変更、原料の変更、原料自体の重量の変化のみに依拠）