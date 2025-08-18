【長野県東御市】2025 PSJカップ国際ソフトテニス交流大会開催！

東御市

2025年8月20日（水）から21日（木）の2日間、東御中央公園で「PSJカップ国際ソフトテニス交流大会」が開催されます。

この大会は、東御市を舞台に国内外のジュニア選手たちが集い、ソフトテニスを通じて「出会い・笑顔・喜び」を分かち合う感動の場を提供します。

大会の目的と背景

近年、少子化や中学校の部活動の地域移行が進む中で、子どもたちがスポーツを継続できる環境づくりが大きな課題となっています。

特に、県内外や国際レベルの選手と交流し、技術を高め合う機会は限られがちです。

勝利を目指す一部の選手を除けば、多くの子どもたちが「真剣勝負」や「交流の喜び」を経験する機会が少なく、ソフトテニスへの興味を失ってしまうケースも少なくありません。

この東御での特別な交流を通して、ジュニア世代の子どもたちがソフトテニスの楽しさを再発見し、「出会いと感動」、「真剣勝負と認め合う心の大切さ」を感じてもらいたいと願っています。

大会概要

今年は、韓国チームをはじめ、岡山県、愛知県、山梨県、群馬県、長野県から総勢24のクラブチームが参加します。

地元東部中学校も特別参加枠で出場します。

男女合わせて120名を超えるジュニア選手たちが、真夏の太陽の下、熱い戦いを繰り広げ、忘れられない夏の思い出を築きます。

この大会が、若い選手たちが世界とつながり、新たな経験と技術を養う貴重な機会となることを心から期待しています。

未来を担うジュニア選手たちの夢への挑戦を、ぜひ会場で応援してください！

大会名

2025年PSJカップ国際ソフトテニス交流大会

期間

2025年8月20日（水）～21日（木）

場所

東御中央公園 テニスコート (砂入り人工芝 8面)

方式

男子ブロック・女子ブロック 団体戦 (2ダブルス、1シングルス)

お問い合わせ先

一般社団法人 ワールドチャレンジプロジェクト

world.challenge.project.2024@gmail.com

https://sites.google.com/view/wcp-association/home

東御市文化・スポーツ振興課スポーツ係

bunka-sports@city.tomi.nagano.jp

2024年の国際ジュニアクラブ大会時の韓国選手団2024年の国際ジュニアクラブ大会の様子