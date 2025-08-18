プロ野球レジェンドサイン会続々開催！今江 敏晃氏・糸井 嘉男氏・大野 豊氏による、サイン＆ツーショット撮影会を開催

株式会社ミント

スポーツトレーディングカード専門店チェーン「ミント」を運営する株式会社ミント（本社：東京都台東区、代表取締役社長：新家 達雄）は、今江敏晃氏（8月23日・東京）、糸井嘉男氏（8月25日・東京）、大野豊氏（9月27日・広島）を招いたサイン会およびツーショット撮影会を順次開催いたします。

今回のイベントは、プロ野球界を代表する3名のレジェンドと直接交流できる特別なイベントとなります。サイン会やツーショット撮影を通じて直接交流し、選手自身の人柄や野球観を間近で体感していただけます。



さらに、遠方にお住まいの方や当日来場が難しい方に向けて「リモートオーダー」を実施。サイン対象品を事前に送付いただくことで、全国どこからでもイベントに参加することが可能です。実際の来場と同様に公式の証明を伴う形でサインを受け取ることができ、お手元のトレーディングカードや記念グッズを特別なグッズに変えることができます。



ミントではこれまでも、カードを通じてスポーツの魅力を記録し、ファンと選手をつなぐ役割を担ってきました。今回のイベントでも、プロ野球を愛するすべてのファンに向けて、忘れられない思い出が宿った新しい価値を提案いたします。ぜひご参加ください。



【今江 敏晃 氏 サイン＆ツーショット撮影会】

日時：2025年8月23日（土）14:00～15:00（受付 13:30～14:30）

会場：MINT LAB TOKYO（東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館1F）

詳細ページ：https://mint-web.jp/?mode=f228

■チケット情報

・サイン会チケット

受付期間：8月19日（火）まで

申込ページ：https://www.mint-mall.net/products/detail.php?product_id=1160619

・リモートオーダー

受付期間：8月18日（月）まで

サイン希望品到着締切：2025年8月21日（木）必着

申込ページ：https://www.mint-mall.net/products/detail.php?product_id=1160620

【糸井 嘉男 氏 サイン＆ツーショット撮影会】

日時：2025年8月25日（月）18:00～19:00（受付 17:15～18:15）

会場：シアターマーキュリー新宿（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-30-13 マルイ本館 8F）

■チケット情報

・サイン＆ツーショット撮影会チケット（店頭参加）

受付期間：8月21日（木）まで

販売ページ：https://www.mint-mall.net/products/detail.php?product_id=1160646

・リモートオーダーチケット

受付期間：8月19日（火）まで

サイン希望アイテム到着期限：8月22日（金）必着

販売ページ：https://www.mint-mall.net/products/detail.php?product_id=1160649

【大野 豊 氏 サイン＆ツーショット撮影会】

日時：2025年9月27日（土）14:00～15:00（受付 13:30～14:30）

会場：広島駅ビル ミナモア 3F東 特設会場（〒732-0822 広島県広島市南区松原町2-37 ミナモア3F）

■チケット情報

・サイン会チケット

受付期間：9月23日（火）まで

申込ページ：https://www.mint-mall.net/products/detail.php?product_id=1181301



・リモートオーダー

受付期間：9月18日（木）まで

サイン希望品到着締切：2025年9月24日（水）必着

申込ページ：https://www.mint-mall.net/products/detail.php?product_id=1181302

【イベントに関するお問い合わせ】

株式会社ミント お問い合わせフォーム

https://dp00012698.shop-pro.jp/secure/?mode=inq&shop_id=PA01031426(https://dp00012698.shop-pro.jp/secure/?mode=inq&shop_id=PA01031426)



■株式会社ミントとは

株式会社ミントは「コレクション文化を創造する」ことを理念とし、日本でもいち早くスポーツトレーディングカードの専門店を展開してきたことに加え、卸売りやトレーディングカードに関する付加サービスの提供も行ってまいりました。

近年でも世界最大のトレーディングカードの鑑定会社PSAとの提携や、カードの保管委託販売サービスMINT Seller‘s VAULTの運用開始など、常に挑戦的な取り組みを続け、その歴史や背景にまつわるカルチャーを広めるための活動を行っています。

公式サイト：https://mint-web.jp/