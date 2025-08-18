【男女1000人に聞いた】自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人ランキング！
■この人の部屋、絶対オシャレ！インテリアにこだわってそうな芸能人TOP10発表！
テレビやSNSで見る芸能人のライフスタイルに憧れを抱く人は多いはず。
中でも「自宅のインテリアが素敵そう」と思われる芸能人は、私生活のセンスまでも注目の的です。
そこで今回はMotoMと共同で、全国の男女1000名を対象に「自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人」に関するアンケートをおこないました。
「自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人に関するアンケート」調査概要
調査期間：2025年7月28日 ～ 8月4日
調査機関：株式会社NEXER（自社調査）
集計対象：全国の男女
有効回答：1000サンプル
調査方法：インターネット調査
質問1：あなたがもっとも「自宅のインテリアにこだわっていそう」だと思う芸能人を1人教えてください。
質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。
自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人ランキング！
◆第1位 デヴィ夫人 122票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・こだわる余裕を持っているだろうから。（10代・男性）
・超セレブなので、普通の人と違って超豪華なインテリアだと思う。（20代・女性）
・豊富な財力で世界中の美術品を集めていそうだから。（30代・女性）
・お金もあるし生活全般にこだわりがありそうなので。（30代・男性）
・高級なインテリアで揃えていそうなイメージがある。（30代・男性）
・本格的な輸入雑貨を揃えていそうだから。（40代・男性）
・一番こだわりのある豪華そうなインテリアを持ってそうだから。（50代・男性）
第1位に選ばれたのは、華やかで気品あるライフスタイルが印象的なデヴィ夫人。
テレビ番組などで紹介される自宅のインテリアは、豪華で美術品のような家具や調度品が並び、そのセンスに圧倒されますよね。
◆第2位 所ジョージ 119票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・昔テレビでこだわりの家具を紹介していた。（30代・男性）
・インテリアなどのこだわりがすごいありそうだから。（30代・男性）
・アンティークのインテリアが好きなイメージがある。（40代・男性）
・こだわりが強そう。（40代・男性）
・アメリカンスタイルを極めてそう。（40代・男性）
・趣味のものに囲まれていて、楽しそうでオシャレだから。（40代・男性）
・ガレージ同様に凝ってそうだと思ったので。（50代・女性）
第2位にランクインした「所ジョージ」さんは、自宅兼スタジオ「世田谷ベース」をはじめ、趣味を詰め込んだ空間づくりが印象的。
ガレージ風のインテリアやヴィンテージ雑貨、DIYなど、遊び心あふれる空間が魅力的ですよね。
◆第3位 GACKT 101票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・テレビで見る感じ、身の回りをきちんとしていそう。（10代・男性）
・一流芸能人だから。（20代・女性）
・テレビでたまたま自宅を見たときに豪華でおしゃれな家に住んでいるのを見たことがあるから。（30代・女性）
・高級感がある人だから。（30代・女性）
・なんでも一流で揃えてそうだから。（40代・男性）
・格付けチェックでも毎回パーフェクト。普段から洗練されたものにしか囲まれてなさそうだから。（40代・女性）
第6位に選ばれた「GACKT」さんは、モノトーンで統一されたスタイリッシュな自宅や、徹底された美的センスが話題。
テレビやSNSで見られる住空間はまるでホテルのようで、その非日常感に魅了されますよね。
◆第4位 木村拓哉 50票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・私服も生活もオシャレだから自宅も綺麗なイメージがある。（30代・女性）
・完璧主義な人に見えるから。（30代・男性）
・何事にもこだわりが凄そうなので、インテリアにもいろいろこだわっていると思う。（40代・男性）
・カッコ良い人なので部屋もカッコ良さそう。（50代・女性）
・すべてにおいて、こだわりがありそうだから。そして物凄くセンスが良さそう。（50代・女性）
第4位の「木村拓哉」さんは、洗練されたファッションセンス同様、自宅のインテリアにもこだわりがありそうとの声が多数。
テレビや雑誌で垣間見える空間は、ヴィンテージ家具や落ち着いた色合いが印象的で、まさにセンスあふれる落ち着いた大人の空間ですよね。
◆第5位 ヒロミ 47票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・リフォームが得意だから。（10代・男性）
・テレビでDIYとかやっているから。（20代・男性）
・自分で納得いかない所は直してしまいそうだから。（40代・男性）
・こだわりよりも自身の感性で仕上げていそうなイメージ。（40代・男性）
・DIYが得意なので、使い勝手がよく見栄えのいいものを持っていそう。（50代・女性）
第5位にランクインした「ヒロミ」さんは、DIYの腕前とインテリアセンスが注目される芸能人の一人。
自宅や別荘のリフォームを自ら手がける姿がテレビでも話題となり、「機能性とデザインを兼ね備えた空間作りがすごい」と多くの支持を集めました。
◆第6位～第10位
ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。
第6位 北川景子 38票
・ゴージャスな物が好きそう。（20代・男性）
・なんでも完璧だから。（30代・女性）
・いつも品の良いファッションなので、インテリアもそうなのだろうと感じたから。（50代・男性）
第7位 アンミカ 34票
・美意識が高そうだから。（10代・男性）
・デザインや家具そのものの価値にこだわりがありそう。（20代・女性）
・いろんなものにこだわってそう。白でも200色あるとか言ってる人だから。（30代・女性）
第8位 タモリ 29票
・身だしなみがきちんとしているから。（30代・女性）
・きっちりしていて、自分の好みのものしか置かなそう。（50代・女性）
第9位 石田ゆり子 23票
・おしゃれな印象なので。（30代・女性）
・人と被らない個性的なものを選んでいそう。（40代・女性）
第10位 田中みな実 22票
・何事もこだわりが強そうだから。（30代・女性）
・美容関係にストイックなことで有名なので、インテリアにもとてもこだわっていておしゃれそうだと思いました。（30代・女性）
ということで今回は、以下のようなランキングになりました。
「自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人」として第1位にデヴィ夫人、第2位に所ジョージさん、第3位にGACKTさんが選ばれました。
ゴージャスで気品ある空間や、趣味全開のユニークなスタイル、美意識の行き届いた洗練空間など、それぞれの個性が住まいにも反映されており、多くの人にとって憧れのライフスタイルとして支持されていることが分かります。
あなたが「自宅のインテリアにこだわっていそう」と思った芸能人はランクインしていましたか？
ぜひチェックしてみてくださいね！
