今年も登場！夏こそ「ファミマの中華まん」韓国料理が中華まんに！？「旨辛チーズタッカルビまん」が新登場！～ファミペイで中華まんの30円引きクーポンがもらえるキャンペーンも開催～

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「もっと美味しく」の一環として、「ファミマの中華まん」を刷新し、2025年8月19日（火）から全国のファミリーマート約16,300店にて発売いたします。

■今年も「ファミマの中華まん」が始まります！旨辛チーズタッカルビまんが新登場！

ファミリーマートの中華まんは毎年新たな美味しさに挑戦し、手軽なレジ横フードとしてご好評をいただいております。今年は定番商品のリニューアルに加え、暑い時期に高まる辛いものニーズに応えるべく、人気の韓国料理を中華まんにアレンジした「旨辛チーズタッカルビまん」を新発売いたします。

■夏の中華まんのニーズを徹底調査！体を温める「温活」ニーズも！

８月後半はまだまだ暑さが続く時期ですが、ファミペイ会員への調査を経て夏の時期にも中華まんに意外なニーズがあることが分かりました。

夏に中華まんを購入した理由を尋ねると、「小腹がすいたときのおやつにちょうどよかったから」という理由に次いで、朝ごはんや昼ごはん、おやつとしてのニーズに続いて「冷房で体が冷えていて温かいものが食べたくなったから」という回答が上位を占めました。※

※本調査は、昨年の夏（2024年8月～9月）にファミリーマートで中華まんを購入した顧客を対象にオンラインで実施され、有効回答数1,003件を基に分析しています。

調査概要

調査期間：2025年7月4日～5日

調査対象：2024年8月～9月にファミリーマートで中華まん類を購入した顧客

有効回答数：1,003件

調査方法：オンラインアンケート

調査の詳細はこちらよりご確認いただけます。

ファミマデータラボ https://www.family.co.jp/company/datamarketing/fdl.html

【商品詳細】

【商品名】じゅわっとジューシー本格肉まん

【価格】158円（税込170円）

【発売日】2025年8月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】豚肉の食べ応えのある食感と肉汁たっぷりのジューシーな味わいに仕立てました。生地にはホシノ天然酵母の発酵種を使用しており、自然な甘みが感じられます。味付けには、中華料理のベースに使用される「毛湯（まおたん）」と「清湯（ちんたん）」の2種類のスープを用いており、本格中華の味わいをお楽しみいただける一品です。

【商品名】のび～るチーズの濃厚ピザまん

【価格】158円（税込170円）

【発売日】2025年8月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】中心のチーズは、配合を変更することでよりチーズの伸びを実感できるように仕立てました。トマトのソースには、チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のポルトガル産トマトを配合しました。

【商品名】旨辛チーズタッカルビまん

【価格】176円（税込190円）

【発売日】2025年8月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】人気の韓国料理チーズタッカルビが肉まんになりました。2種の唐辛子と3種の香辛料を配合した旨辛ソースに、ごろっと入った鶏肉で食感も楽しめる仕立てです。モッツアレラとゴーダを配合したのび～るチーズで辛さの中にもまろやかさを感じられます。

【商品名】こしあんまん(ごま風味)

【価格】139円（税込150円）

【発売日】2025年8月19日（火）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【内容】濃厚でコクのあるあんこの甘さと、ふわふわとした生地のバランスの良さが特長です。ごまの風味をお楽しみいただけるように仕立てました。

【商品名】つぶあんまん

【価格】139円（税込150円）

【発売日】2025年8月19日（火）

【発売地域】全国

【内容】小豆の粒感がしっかりと感じられる味わいに仕上げました。コクのある程よい甘さのあんことふわふわとした生地のバランスにこだわりました。

■中華まんを買うと次回使える30円引きクーポンが「ファミペイ」でもらえる！

期間中、中華まんをお買い上げいただくと次回中華まん全品に使える30円引きファミペイクーポンをお受け取りいただけます。レシートに印字された QR コードを「ファミペイ」で読み取ると、アプリにクーポンが届きます（１日１回限り）。なお、クーポンの受け取りには「ファミペイ」の会員登録が必要です。「ファミペイ」内で受け取ったクーポンは、当日から使用可能です。

【実施期間】

2025年8月19日（火）0:00～9月1日（月）23:59

※ファミペイクーポンの利用期限は2025年9月8日（月）23:59までとなります。

【注意事項】

※クーポンはレシートに印字されます。

※ファミペイクーポンが獲得できる QR コードの発行は、1会計につき1枚となります。

※ファミペイクーポンの受け取りは、1日に1回までとなります。

※ファミペイは一部店舗ではご利用できません。

※本キャンペーンは予告なく内容を変更又は中止することがあります。

※詳細はキャンペーンページをご参照下さい。

