御年90歳、直木賞作家・阿刀田高は一人暮らし。気張らず、ほどよく、自分らしく。日々を機嫌よく過ごすコツと知恵を綴ったエッセイ『90歳、男のひとり暮らし』、9月24日発売決定！

生涯900篇以上の短編小説を執筆し、やさしく古典を伝える『知っていますか』シリーズでも人気の阿刀田高さんが、高齢男性のひとり暮らしに効く知恵と日々を機嫌よく過ごすコツを軽妙に書き下ろしたエッセイ集を新潮社より刊行します。

阿刀田高さん (C)新潮社

切れ味するどい短篇小説を生涯900篇以上発表し、『ギリシア神話を知っていますか』『旧約聖書を知っていますか』をはじめ世界の古典をわかりやすくダイジェストしたロングセラー「知っていますか」シリーズの著者である阿刀田さんは御年90歳。数年前に奥様が介護施設に入居して以来、自宅で単身生活を送っています。この本では、老いを受け止めながら、「何事も“まあまあ”ならそれでいい」「老いてこそユーモア」をモットーに前向きに生きる老境の日々を、阿刀田さんらしい軽妙さでつづっていただきました。

朝は鏡で自分の顔を点検、料理は手抜きで栄養を確保、通信販売で失敗ショッピングを経験、落語を“読んで”楽しみ、眠れぬ夜は源氏物語や百人一首を数え、時に妻や亡き人々を想う――。衣食住から趣味教養までを軽やかに愉しむヒントはもちろん、90年積み重ねた知恵と経験が人生の豊かさを伝えてくれる、滋味豊かなエッセイ集です。

■目次より

九十歳 手料理いたします/駄目駄目ショッピング/税金とのつきあい/落語を読んでいます/老いて漢字もいい感じ/面白い読書を知っていますか/老いてこそユーモア/奥歯の痛み ありがとう/海馬が勝手に動くのかも/五官の成績簿を考える/些細なれども日常の＋と-/夢の行方を訪ねて/人生いろいろ 老爺もいろいろ/会いたいなあ、あの人に/あとは無となれ墓はなし/月がとっても偉いから/最期の「ありがとう」

■書籍内容

突然始まった単身生活。モットーは「“まあまあ”でいいじゃないか」。簡素に食事を調え、落語は読んで鑑賞、旧知の場所を訪ね、亡き人の思い出に親しみ、眠れぬ夜は百人一首を数える──迫りくる老いを受け止めながら日々を軽やかに過ごすコツを伝授し、人生の豊かさを再認識させてくれる滋味絶佳の老境エッセイ。

■著者紹介

1935（昭和10）年、東京生れ。早稲田大学文学部卒。国立国会図書館に勤務しながら執筆活動を続け、1978年『冷蔵庫より愛をこめて』でデビュー。1979年「来訪者」で日本推理作家協会賞、短編集『ナポレオン狂』で直木賞、1995（平成7）年『新トロイア物語』で吉川英治文学賞を受賞。他に『ギリシア神話を知っていますか』『源氏物語を知っていますか』『谷崎潤一郎を知っていますか』『アンブラッセ』『地下水路の夜』『小説作法の奥義』など著書多数。2003年紫綬褒章、2009年に旭日中綬章を受章。2018年には文化功労者に選出された。

■書籍データ

【タイトル】90歳、男のひとり暮らし

【著者名】阿刀田高

【発売日】9月24日

【造本】 四六判ソフトカバー（新潮選書）

【定価】1,870円（税込）

【ISBN】978-4-10-603935-5

【URL】 https://www.shinchosha.co.jp/book/603935/