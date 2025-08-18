30代を迎えた百田夏菜子さんがモードに着るHAREのオケージョンLOOKを8月21日（木）に公開

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）が展開するHAREは、ももいろクローバーZで活躍する百田夏菜子さんをモデルに起用した2025年秋冬のレディースオケージョンLOOKを8月21日（木）に公開いたします。全8型のラインアップは公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて8月21日（木）予約開始、通常販売はHARE全店舗と公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて8月29日（木）からを予定しています。

また、HAREオフィシャルInstagramでは、百田夏菜子さんの撮影の裏側や、インタビュー映像も公開いたします。チャームポイントのえくぼを封印し、クールな表情で撮影に挑んだ百田夏菜子さんのリラックスした一面も見ることができる、ファン必見のコンテンツです。

カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランドのHAREは、20代から30代の現代女性のオケージョンニーズに寄り添った、新たなオケージョンウェアを提案します。ジャケット、パンツ、ワンピースの素材を揃えているため、自分好みの組み合わせで楽しむことができ、オケージョンシーンだけでなく普段使いも叶うラインアップとなっています。

今回のLOOKでは、自身のビジュアルブックを発売するなど同世代の女性からの支持も高い、ももいろクローバーZで活躍する百田夏菜子さんを起用しました。アイドルとしての可憐な雰囲気とは打って変わって、昨年30代に突入した百田さんがモードなスタイリングを着こなし、大人の魅力溢れるシャープで洗練されたビジュアルとなっています。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2744_1_3c744578e23dc989175403853fed217b.jpg?v=202508181125 ]

■着用商品詳細

商品名：KIHINN/2WAYジャケット

価格：14,960円（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ、ボルドー

商品名：3Dフラワービスチェ

価格：9,900円（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ

商品名：KIHINN/ベルトワイドパンツ

価格：8,910円（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ

商品名：3Dフラワー2Pプリーツワンピース

価格：22,000円（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ

商品名：オフショルシアープルオーバー

価格：8,910円（税込）

カラー展開：ブラック、グレー

商品名：ダブルストラップキャミワンピース

価格：11,880円（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ

商品名：KIHINN/ビスチェ

価格：8,910円（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ

商品名：KIHINN/ベルトワイドパンツ

価格：8,910円（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ

■百田夏菜子さんプロフィール

1994年生まれ、静岡県出身。アイドルグループ・ももいろクローバーZのリーダー。音楽活動のほか、2016年NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』のメインキャストを演じ、映画「ブラックパンサー/ワカンダフォーエバー」の日本語吹替版の声優、雑誌のカバーを飾るなど、ドラマ、舞台、バラエティ番組、モデルなど多方面で活動している。初のソロアルバム『ビタミンB』が発売中。

■HARE（ハレ）について

日常を華やかに晴れやかに。精細でクールなモノトーンをベースに、日常における衣を雅やかにアップデートする。カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランド。20～30代の男女に向け、全国34店舗展開。（2025年7月末時点）

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/hare/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.hare.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/hare_official/

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/adastria_official/