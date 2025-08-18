森バジル『探偵小石は恋しない』 9月18日発売！ 特設サイトオープン！　　――絶対に事前情報なしで読んでほしい、前代未聞の衝撃的な読書体験！！

株式会社小学館

松本清張賞受賞のデビュー作『ノウイットオール あなただけが知っている』、TV番組を舞台に “ゴシップ” の本質をつく『なんで死体がスタジオに!?』とスマッシュヒットを連発。大注目の新鋭、森バジルさんの最新作『探偵小石は恋しない』を2025年9月18日に小学館より刊行いたします。

ジャンルを横断し、多彩な才能を見せる森バジルさんが今回挑むのは驚愕体験の本格ミステリ！ 発売まで残すところ1ヶ月となった本日、本書の特設サイトをオープンしました。

『探偵小石は恋しない』特設サイト

https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi(https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi)

予想を木端微塵に打ち破る華麗な名推理に、全国の書店員さんから、驚愕の感想が続々到着！ その数、なんと200名以上！ ネタバレを防ぐため、感想の一部を伏せ字にして、特設サイトに公開しました。

さらに、特設サイトでは、冒頭50ページ分、大ボリュームの試し読みを先行公開！ ぜひ、いち早くお楽しみください。

■『探偵小石は恋しない』内容紹介

小石探偵事務所の代表でミステリオタクの小石は、名探偵のように華麗に事件を解決する日を夢見ている。だが実際は9割9分が不倫や浮気の調査依頼で、推理案件の依頼は一向にこない。小石がそれでも調査をこなすのは、実はある理由から色恋調査が「病的に得意」だから。

相変わらず色恋案件ばかり、かと思いきや、相談員の蓮杖と小石が意外な真相を目の当たりにする裏で、思いもよらない事件が進行していて・・・・・・。

■書店員さんの激賞感想の一部をご紹介！

・グレイト！ まいった！ 非の打ち所がない。よくぞ書いてくださった！と心から感謝したくなる傑作。 ――宇田川拓也氏（ときわ書房本店）

・これぞ小説！ 文章でしか味わえない興奮がここにある。読者を華麗に振りまわす森バジルの世界へようこそ！ ――反中啓子氏（紀伊國屋書店新宿本店）

・ニヤニヤのち驚愕、ときどき地団太、そして笑顔。もう、めっちゃやられたわ！ くーっ！ みんなもやられるがよい。 ――久田かおり氏（精文館書店中島新町店）

・色恋沙汰なら見事に解決、探偵小石の華麗な推理……って、森バジル作品がそれだけで終わるわけないよね！ 怒涛の展開、驚愕の真相、二度読み必至。これが森バジルの新感覚ミステリだ！ ――三島政幸氏（啓文社岡山本店）

■発売記念イベント、開催決定！

紀伊國屋書店新宿本店にて、『探偵小石は恋しない』刊行記念トーク＆サイン会開催決定！

日時：2025年9月20日(土) 18：00～

場所：紀伊國屋書店新宿本店 ２階BOOK SALON

↓詳細は書店公式サイトをご確認ください。

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1754717755/

■著者紹介：森バジル（もり・ばじる）

1992年宮崎県生まれ。九州大学卒業。2018年、第23回スニーカー大賞《秋》の優秀賞を受賞。2023年、『ノウイットオール あなただけが知っている』で第30回松本清張賞を受賞し、単行本デビュー。他の著作に『なんで死体がスタジオに!?』がある。

写真：五十嵐美弥

■書誌情報

タイトル: 探偵小石は恋しない

著者: 森 バジル

定価: 1,870円(税込)

発売日: 2025年9月18日

判型: 四六判

頁数: 328ページ

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi