DMM GAMESオトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」各キャラクターをイメージした“文香・塗香”を発売！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、女性向け恋愛ゲームブランドRomanteen18がおくる「夢幻楼と眠れぬ蝶」が香りのお店・ゆらすかおりからキャラクターをイメージした香りもの「夢幻楼と眠れぬ蝶 文香」「夢幻楼と眠れぬ蝶 塗香」を発売することを発表いたしました。

▼夢幻楼と眠れぬ蝶 文香（全7種）

価格：990円（税込）

発売日：8月15日

▼夢幻楼と眠れぬ蝶 塗香（全7種）

価格：1,400円（税込）

発売日：8月30日

▼販売場所

ゆらすかおり通販サイト https://yurasukaori.stores.jp/items/68949f8f2b412ddee91a46f4(https://yurasukaori.stores.jp/items/68949f8f2b412ddee91a46f4)

SR-GYM通販サイト https://srgym.official.ec/(https://srgym.official.ec/)

■キャラクターごとの香りのイメージ

蛇ヶ崎 夜刀（写真左）：永遠の孤独が生み出す冷たさのある香り。時間の経過とともに柔らかい甘さが生まれる

東狐 葛葉（写真右）：自由を楽しみながら全てを奪っていく妖しさのある甘く濃い香り

鳴神 ライ（写真左）：モノクロ映画のワンシーンを感じさせるようなスモーキーさと深い甘さのある香り

鬼王 良（写真右）：誰からも愛されるヒーローのような優しさに包まれる香り

冬澄 椿（写真左）：雪の中、美しく咲く椿の美しさを感じさせるような凛とした甘さのある香り

ヘイロン（写真中央）：純粋さの中に共存する危険な存在を感じさせるアーティスティックで個性的な甘さのある香り

狛谷 獅子雄（写真右）：神社仏閣のような静けさの中で感じられる心が落ち着く穏やかな優しさのある香り

※写真はすべて「夢幻楼と眠れぬ蝶 文香」のものです

※「夢幻楼と眠れぬ蝶 塗香」の詳細は「夢幻楼と眠れぬ蝶」の公式X、ゆらすかおりの公式Xにて追ってお知らせいたします

【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】

タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶

ジャンル： 恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / DMM GAMESストア / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

公式サイト：https://mugenro.jp/(https://mugenro.jp/)

公式X：https://x.com/roman_mugenro(https://x.com/roman_mugenro)

▼出演キャスト

テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉

あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか

【Romanteen18シリーズとは】

一日の終わりに幸せな夢を。

「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。

自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。

感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。

「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。

通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。