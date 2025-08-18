DMM GAMES「文豪とアルケミスト」イベント『調査任務「以心伝心相通ず」』開催！限定召装『以心伝心相通ず』同時開催のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、8月14日(木)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、イベント『調査任務「以心伝心相通ず」』と限定召装『以心伝心相通ず』を開始いたしました。

また、召装『金環ノ理』のラインナップを更新いたしました。

▼イベント『調査任務「以心伝心相通ず」』

イベント『調査任務「以心伝心相通ず」』を開始いたしました。本イベントは、イベント限定のステージに潜書して、得点を集める事が目的です。集めた得点の総獲得数が一定の値に達すると、「川端康成」の〈ゴシック風衣装〉や、アイテムを獲得することができます。

また、イベント終了時には、得点の総獲得数の順位に応じた特別な印章や、アイテムを獲得することができます。

期間中「尾崎放哉」「種田山頭火」「横光利一」「川端康成」の衣装を編成して潜書すると、得点の獲得数がそれぞれ50%上昇します。また、「火」の衣装を編成して潜書すると、得点の獲得数がそれぞれ20%上昇します。

さらに、イベントと同時に開催される限定召装『以心伝心相通ず』にて新規追加された「尾崎放哉」「種田山頭火」「横光利一」の〈ゴシック風衣装〉を編成すると、得点の獲得率がそれぞれ30%上昇します。

「尾崎放哉」「種田山頭火」「横光利一」の〈ゴシック風衣装〉は限定召装『以心伝心相通ず』にて一定の確率で獲得できる他、交換所にて思念素と交換することで入手できます。詳しくは、ゲーム内のイベントお知らせをご確認ください。

イベント開催期間：2025年8月14日(木)メンテナンス後～2025年8月25日(月)13:59

※PCブラウザ版とスマホアプリ版でイベント内容に差異はございません。

▼限定召装『以心伝心相通ず』

文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『以心伝心相通ず』が期間限定で登場します。この召装では、イベント『調査任務「以心伝心相通ず」』で活躍する「尾崎放哉」「種田山頭火」「横光利一」の新衣装を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2025年8月14日(木)メンテナンス後～2025年8月25日(月)13:59

▼召装『金環ノ理』

召装『金環ノ理』のラインナップを更新いたしました。この召装では、イベント『調査任務「以心伝心相通ず」』で活躍する「尾崎放哉」「種田山頭火」「横光利一」の指環を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2025年8月14日(木)メンテナンス後～2025年8月25日(月)13:59

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/(https://bungo.dmmgames.com/)

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼ゲームプレイはこちらから

https://games.dmm.com/detail/bungo

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。