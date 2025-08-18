【眺めているだけで幸せ】人気イラストレーター・さめないの初作品集『Amulet　心ときめくアイテムブック』2025年8月20日（水）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2025年8月20日（水）に『Amulet　心ときめくアイテムブック』（著者：さめない）を刊行します。




「気分を上げるアイテム」をテーマにした作品集


SNSや雑誌の挿絵で人気を集め、SNS総フォロワー28万人超（※2025年8月現在）のイラストレーターである「さめない」の初作品集。



「大人女子の気分を上げるアイテム」をテーマに、コスメ、花束、甘いお菓子など、心ときめくアイテムと女の子のイラストを、描き下ろしを含む約100点収録しています。


ページをめくるたび、小さな“お守り（Amulet）”のようなイラストが、あなたの胸にそっと明かりを灯します。
















お部屋に飾っても、ギフトとしても最適


スクエア型（148×148mm）の愛らしいサイズの本書。バッグに忍ばせてお出かけ先で開くのも、お部屋に飾るのも、大切な友人へのギフトとして贈るのもおすすめです。



【収録テーマ一例】


咲きはじめのバラの香り


バニラのキャンドル


街を包む天気雨


やわらかな春の日差し


ふわふわのうさぎ


焼きたてのチェリーパイ


ママからもらったパール


キラキラの偏光ラメ


とびきり甘いカップケーキ


淡い記憶の花冠　etc.










【購入特典】


（1）カドスト購入特典：イラストステッカー1枚（全3種よりランダム配布）をプレゼント！


カドスト販売ページはこちら＞＞(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322412000022?ref=official&_gl=1*88ltox*_ga*NzgwMjM5NjgwLjE3NDUzODQ4NDQ.*_ga_H02HL8LWS9*czE3NTUxNTg0MzgkbzI3MCRnMSR0MTc1NTE1ODQ2NCRqMzQkbDAkaDA.)









※商品に同梱しての発送を予定しております。※特典はなくなり次第終了になります。


※特典に関するお問い合わせはカドストまでお願いいたします。



（2）海外購入特典：イラストステッカー1枚をプレゼント！


凛凛堂販売ページはこちら＞＞(https://ringringdo.com/products/9784046074775)


CDJapan販売ページはこちら＞＞(https://www.cdjapan.co.jp/product/NEOBK-3109622?publ)





※特典はなくなり次第終了になります。


※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。



【書籍概要】



書名：Amulet　心ときめくアイテムブック


著者：さめない


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


発売日：2025年8月20日（水）


判型：A5変形判


ページ数：128ページ


ISBN：978-4-04-607477-5


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000022/)





【著者プロフィール】


さめない


「やさしくときめく絵」をコンセプトに、ふんわりと柔らかいタッチのイラストを描く。フリーランスのイラストレーターとして似顔絵や雑誌の挿絵、MVイラスト制作などの活動をしている。


X：@samenai_ymkr(https://x.com/samenai_ymkr)


Instagram：@smni_586(https://www.instagram.com/smni_586/)