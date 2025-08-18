【眺めているだけで幸せ】人気イラストレーター・さめないの初作品集『Amulet　心ときめくアイテムブック』2025年8月20日（水）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2025年8月20日（水）に『Amulet 心ときめくアイテムブック』（著者：さめない）を刊行します。

「気分を上げるアイテム」をテーマにした作品集

SNSや雑誌の挿絵で人気を集め、SNS総フォロワー28万人超（※2025年8月現在）のイラストレーターである「さめない」の初作品集。

「大人女子の気分を上げるアイテム」をテーマに、コスメ、花束、甘いお菓子など、心ときめくアイテムと女の子のイラストを、描き下ろしを含む約100点収録しています。

ページをめくるたび、小さな“お守り（Amulet）”のようなイラストが、あなたの胸にそっと明かりを灯します。

お部屋に飾っても、ギフトとしても最適

スクエア型（148×148mm）の愛らしいサイズの本書。バッグに忍ばせてお出かけ先で開くのも、お部屋に飾るのも、大切な友人へのギフトとして贈るのもおすすめです。

【収録テーマ一例】

咲きはじめのバラの香り

バニラのキャンドル

街を包む天気雨

やわらかな春の日差し

ふわふわのうさぎ

焼きたてのチェリーパイ

ママからもらったパール

キラキラの偏光ラメ

とびきり甘いカップケーキ

淡い記憶の花冠 etc.

【購入特典】

（1）カドスト購入特典：イラストステッカー1枚（全3種よりランダム配布）をプレゼント！

カドスト販売ページはこちら＞＞(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322412000022?ref=official&_gl=1*88ltox*_ga*NzgwMjM5NjgwLjE3NDUzODQ4NDQ.*_ga_H02HL8LWS9*czE3NTUxNTg0MzgkbzI3MCRnMSR0MTc1NTE1ODQ2NCRqMzQkbDAkaDA.)

※商品に同梱しての発送を予定しております。※特典はなくなり次第終了になります。

※特典に関するお問い合わせはカドストまでお願いいたします。

（2）海外購入特典：イラストステッカー1枚をプレゼント！

凛凛堂販売ページはこちら＞＞(https://ringringdo.com/products/9784046074775)

CDJapan販売ページはこちら＞＞(https://www.cdjapan.co.jp/product/NEOBK-3109622?publ)

※特典はなくなり次第終了になります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

【書籍概要】

書名：Amulet 心ときめくアイテムブック

著者：さめない

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2025年8月20日（水）

判型：A5変形判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-607477-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000022/)

【著者プロフィール】

さめない

「やさしくときめく絵」をコンセプトに、ふんわりと柔らかいタッチのイラストを描く。フリーランスのイラストレーターとして似顔絵や雑誌の挿絵、MVイラスト制作などの活動をしている。

X：@samenai_ymkr(https://x.com/samenai_ymkr)

Instagram：@smni_586(https://www.instagram.com/smni_586/)