アニメイト主催ライブ【AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」】が11月29日開催！　ASCAさん、H△G、シユイさん、DayRe:が出演!!

株式会社アニメイトホールディングス△出演アーティスト特設サイトはこちら！ :https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/

株式会社アニメイトは、2025年11月29日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」】を開催いたします。

「animate Theater LIVE」とは、アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントです。spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しております。5月25日に開催された第1弾・spring、8月16日に開催された第2弾・summerともに、たくさんのお客様にご来場いただき満員御礼となりました。

その第3弾となる「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」を、11月29日に開催いたします。ASCAさん、H△G、シユイさん、DayRe:の計4組の出演が決定。チケットは8月16日より先行抽選が受付中なので、この機会にぜひご応募ください！

■イベント情報

AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」

開催日時：2025年11月29日

開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）

出演アーティスト：

ASCAH△GシユイDayRe:

チケット：

＜価格＞5,500円（税込） ※ALLスタンディング

＜販売スケジュール＞

先行抽選／2025年8月16日19:00～8月24日23:59

当選発表／2025年8月26日中

入金期間／2025年8月31日締切

一般販売／2025年9月6日10:00～

＜販売場所＞アニメイトチケット（https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3171800/）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

AOM presents「animate Theater LIVE」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/)

「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」チケット販売ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3171800/)