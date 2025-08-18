アニメイト主催ライブ【AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」】が11月29日開催！ ASCAさん、H△G、シユイさん、DayRe:が出演!!
https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/
株式会社アニメイトは、2025年11月29日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」】を開催いたします。
「animate Theater LIVE」とは、アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントです。spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しております。5月25日に開催された第1弾・spring、8月16日に開催された第2弾・summerともに、たくさんのお客様にご来場いただき満員御礼となりました。
その第3弾となる「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」を、11月29日に開催いたします。ASCAさん、H△G、シユイさん、DayRe:の計4組の出演が決定。チケットは8月16日より先行抽選が受付中なので、この機会にぜひご応募ください！
■イベント情報
AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」
開催日時：2025年11月29日
開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）
出演アーティスト：
ASCA
H△G
シユイ
DayRe:
チケット：
＜価格＞5,500円（税込） ※ALLスタンディング
＜販売スケジュール＞
先行抽選／2025年8月16日19:00～8月24日23:59
当選発表／2025年8月26日中
入金期間／2025年8月31日締切
一般販売／2025年9月6日10:00～
＜販売場所＞アニメイトチケット（https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3171800/）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
AOM presents「animate Theater LIVE」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/)
「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」チケット販売ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3171800/)