イオンイーハート 『おひつごはん四六時中』×『ユキグニファクトリー』の人気コラボメニューが8月20日(水)より期間限定で今年も登場！

株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳) が運営する日本最大のだし茶漬け専門チェーン『おひつごはん四六時中』では、2023年から始まったユキグニファクトリー株式会社(所在地:新潟県南魚沼市)との連携による期間限定メニューを今年も8月20日(水)より販売いたします。

イオンイーハートは、旬の素材や年間イベントを取り入れた商品開発を行い、その時期のお客さまのご要望に合わせた商品をご提案しております。今年も『おひつごはん四六時中』では、お客さまからのご要望にお応えし、ユキグニファクトリー様のアドバイスを参考にしながら、きのこの香りと食感を活かした「きのこのおひつごはん」を期間限定で販売いたします。

今年は、きのこ3種(まいたけ・えりんぎ・ぶなしめじ)を香ばしいバター醤油で味付けした「おひつごはん」単品に加え、「きのこのおひつごはん」の味の変化が楽しめる温泉たまごや、舞茸の天ぷら、小鉢等を盛り込んだ少し豪華な籠仕立ての「きのこの花籠」もご用意いたしました。締めは当店自慢の“特製だし”をかけて「だし茶漬け」で召し上がっていただくとバター醤油のコクと、だしのやさしい旨みが重なり最後のひと口まで飽きずにご堪能いただけます。秋の味覚を先取りした、期間限定のコラボメニューをぜひご賞味ください。

【新商品のご紹介】

きのこのおひつごはん

販売価格：1,380(税込)

「雪国まいたけ極」「雪国えりんぎ」「雪国ぶなしめじ」の3種のきのこを香ばしいバター醤油で味付けしました！締めは自慢の特製だしをかけてバター醤油のコクとだしのやさしい旨みをお愉しみください。

きのこの花籠

販売価格：1,680(税込)

きのこのおひつごはんに、味変が楽しめる温泉たまごや、雪国まいたけ極・さつま芋の天ぷら、小鉢等を盛り込んだ少し豪華な籠仕立て。締めは自慢の特製だしをかけてだし茶漬けでお召し上がりください。

□販売期間：2025年8月20日(水)～9月9日(火)

□対象店舗：全国のレストラン「おひつごはん四六時中」

＊販売状況により終了日が前後する場合がございます。

＊一部店舗では、「きのこの花籠」を膳仕様の「きのこのおひつごはん膳」価格1,760円(税込)でご提供いたします。

商品の詳細はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/special/yukiguni_collabo/

イオンイーハートは、これからも「『食』を通じて世界中を笑顔にする」という経営理念のもと、お客さまの笑顔のためにさまざまな取り組みを推進してまいります。

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/