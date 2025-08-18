ReoNaさん、スピラ・スピカ、岬なこさん、DayRe:が出演！　アニメイト主催のライブイベント第2弾アフターレポートをお届け!!　秋開催予定の第3弾情報も解禁♪

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、2025年8月16日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～summer～」】を開催いたしました。

「animate Theater LIVE」とは、アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントで、spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しています。第2弾となる「summer」にはReoNaさん、スピラ・スピカ、岬なこさん、DayRe:の4組が出演し、計19曲のパフォーマンスをお披露目しました。その模様をお届けいたします。

ライブのトップバッターはDayRe:。「Happy Bubble Party」「DeaRy Days!」「センパイ。（カバー）」「SPARKLE DAYS」の4曲を披露しました。

次はスピラ・スピカへバトンタッチ。「燦々デイズ」「じゃんけんキング」「ピラミッド大逆転」「アオとキラメキ」を歌い、会場を沸かせます。

3組目の岬なこさんは、「ちいさな蕾」「SHINE BRIGHT REVOLUTION」「スイートサイン」「Meteor」「Dancing! Singing! Feeling!」「morning morning」の6曲を歌い上げ、会場の熱気をさらに高めました。

トリを飾るのはReoNaさん。「Independence」「Debris」「虹の彼方に」「End of Days」を歌唱した後には、10月8日発売の3rdアルバム「HEART」に収録される「芥」をアコースティックアレンジで歌い、会場を魅了します。

最後にライブイベント第3弾【AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」】の開催決定とともに、チケット情報も公開され、大盛況のうちに本イベントは幕を閉じました。

撮影：中井 智久

■イベント情報

AOM presents「animate Theater LIVE 2025 ～summer～」

開催日：2025年8月16日

開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）

出演：ReoNa、スピラ・スピカ、岬なこ、DayRe:

■関連URL

関連記事(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007078.000016756.html)

AOM presents「animate Theater LIVE」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/)

「animate Theater LIVE 2025 ～autumn～」チケット販売ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3171800/)